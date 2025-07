Rimandato il concerto di Tony Effe a Gorizia.

Il concerto di Tony Effe, originariamente previsto per domenica 13 luglio alla Casa Rossa Arena di Gorizia, è riprogrammato alla nuova data di giovedì 24 luglio, nella stessa venue e allo stesso orario (21.30). Il concerto nella nuova data sarà un evento a ingresso libero, pensato come un omaggio al pubblico giovane della Capitale Europea della Cultura. Chi avesse già acquistato il biglietto potrà richiedere il rimborso a partire dal 13 luglio ed entro e non oltre il 31 agosto 2025, attraverso i canali di acquisto TicketOne o TicketSMS.