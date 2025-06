Si innamora del Friuli durante la leva: 30 anni dopo l’Alpino torna e apre la sua barberia

La storia di Domenico Sicignano: toranto in Friuli dopo 30 anni.

Viene in Friuli per la prima volta nel novembre 1992, alla soglia dei vent’anni, per il servizio di leva nel corpo degli alpini e se ne innamora. Un colpo di fulmine quello per la nostra regione, che lo porta, dopo trent’anni, a lasciare la sua terra natia, la Campania, per trasferirsi a Tarvisio assieme a tutta la sua famiglia e aprire “L’artigiano dei capelli”, il negozio di barberia ad oggi diventato una delle colonne portanti del territorio.

Una storia davvero emozionante , che riempie il cuore di gioia e di orgoglio non solo di chi l’ha vissuta e la sta vivendo in prima persona, ma anche un po’ tutto il nostro territorio. Lui, Domenico Sicignano, oggi cinquantaduenne, nato a Castellammare di Stabia, parte dalla “sua” Pompei , città nella quale si era trasferito, per approdare dall’altra parte del Paese, a Codroipo, per quello che veniva definito il “Car” , salvo poi finire in pianta stabile a Tarvisio, all’ottavo reggimento della caserma “La Marmora” battaglione Gemona, arruolato nel corpo degli Alpini “Brigata Julia”. Un immenso orgoglio alpino quello di Domenico, che va a braccetto con la maestria tra pettine e forbici e che, nonostante la giovane età, è già un provetto professionista in grado di esaudire qualsiasi tipo di richieste , grazie ai diversi anni trascorsi alla barberia dello zio e all’ esperienza maturata fin da quando aveva solo dieci anni.

Ben presto viene messo alla prova e fin da subito i superiori se lo tengono ben stretto, addirittura viene selezionato come barbiere ufficiale anche nelle trasferte degli alpini durante il servizio militare, come l’ esperienza indimenticabile nei Vespri Siciliani. Gli undici mesi di naja passano velocemente, ma Domenico oramai qui è di casa: ha imbastito rapporti stretti e amichevoli con molti commilitoni e graduati superiori. Una volta rientrato in Campania, apre una barberia, si sposa, ha una figlia, percorre passi certi di una vita già ben delineata. Ma gran parte del cuore di Domenico è rimasto qui, in Friuli.

L’idea del negozio di barberia.

Tiene costanti rapporti con tutti coloro hanno avuto modo di conoscerlo durante il servizio militare, soprattutto con i commilitoni più stretti, ed è proprio ad agosto dello scorso anno, che Domenico, mentre è a Tarvisio a fare visita ad alcuni di loro, che apprende dell’esigenza di un negozio di barberia nella zona. “Quando i miei amici ex commilitoni mi hanno detto che avrei potuto essere io al timone della barberia a Tarvisio, li per lì mi sono messo a ridere, perché già da trent’anni avevo il mio negozio a Pompei” racconta Domenico. Poi però, quella velata proposta si insidia nella sua mente e si fa largo sempre di più. I pensieri, nel giro di poco tempo, lasciano il posto ai fatti: il 12 novembre dello scorso anno, dopo aver valutato assieme alla famiglia il da farsi, Domenico apre il suo negozio a Tarvisio. Ironia della sorte, la stessa data che ricorda il suo ingresso in caserma, trent’anni fa. Probabilmente un segno di un destino che da sempre ha legato Domenico al Friuli. In tre mesi la vita dell’uomo è piacevolmente stravolta, la famiglia è felice, il Friuli è il posto al quale lui sente di appartenere.

“L’artigiano dei capelli” non è solo il negozio nel quale ci si reca per sistemare barba e capelli da mani esperte e sapienti, ma è diventato anche il simbolo dell’audacia, del coraggio di svoltare, di seguire il proprio cuore, proprio come fa un vero alpino o, in questo caso, un barbiere-alpino, orgogliosamente appartenente oggi al gruppo Ana Tarvisio.