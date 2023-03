Lupi in Friuli, un esemplare avvistato nel parcheggio di Cave del Predil

L’avvistamento del lupo in Friuli.

Nuovo avvistamento del lupo in Friuli. E’ accaduto nella mattinata di ieri nei pressi del lago del Predil, nel parcheggio vicino al ristorante “Chalet al Lago”. I presenti sono riusciti a immortalare l’esemplare che dapprima nascosto tra alcuni alberi è corso vicino al parcheggio e poi se n’è andato.

Presenti anche alcune autorità, come il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e il vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini, che si trovavano in zona dopo aver partecipato all’inaugurazione della galleria di Bretto, in Slovenia, e che hanno assistito alla scena.

Ma non sarebbe stato l’unico avvistamento di lupi nella zona durante la giornata di ieri: altri due esemplari sono stati visti da alcuni passanti nella zona di Passo del Predil. Questi ultimi avvistamenti intanto riaccendono la discussione tra chi difende i lupi, sostenendo che è l’uomo ad aver invaso il suo territorio, e chi chiede più tutele per le persone e per gli allevatori.