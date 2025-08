Lutto cittadino, Tarvisio si ferma per l’ultimo saluto a Marco

I funerali di Marco Della Pietra

La comunità di Tarvisio e dell’intera Valcanale si prepara a un addio commosso per Marco Della Pietra, il 22enne trovato senza vita domenica mattina dopo una caduta mortale lungo il sentiero 510 che da Coccau conduce al Monte Goriane.

L’amministrazione comunale di Tarvisio, profondamente colpita dall’accaduto, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 6 agosto, in occasione dei funerali che si terranno alle ore 15 nella chiesa di Coccau, con partenza dal cimitero di Tarvisio.

“Interpretando il sentimento dell’intera comunità tarvisiana e della Valcanale, profondamente scossa da questa drammatica notizia, che ha manifestato desiderio di partecipazione al dolore dei familiari, la Giunta comunale ha proclamato il LUTTO CITTADINO in segno di partecipazione e vicinanza nella giornata di MERCOLEDÌ 6 AGOSTO, giorno delle esequie del caro Marco”.

“Sarà l’occasione per manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza ai familiari per questa tragedia che ha colpito tutta la comunità e che ci ha segnato nel profondo”.

“Sarà il modo migliore di salutare assieme Marco, ragazzo di cuore, di animo buono, che nel suo breve tragitto ha sempre dimostrato dedizione e passione per la comunità locale, in particolare per quella di Coccau, nella quale si è sempre speso come volontario in occasione di manifestazioni di carattere sociale, culturale e sportivo, in una prospettiva di generosità e altruismo che sono valori fondanti di una Comunità unita e coesa”.

La tragedia.

La tragedia si è consumata durante il rientro a casa, dopo che Marco aveva trascorso il sabato collaborando ai preparativi della “Festa dell’amicizia Italia-Austria”, evento che si sarebbe svolto il giorno seguente. Probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalle piogge dei giorni precedenti, il giovane è scivolato in un canalone in un tratto di sentiero che conosceva molto bene.

L’allarme è scattato all’alba, quando i genitori, preoccupati per il mancato ritorno, hanno chiamato i soccorsi. Le operazioni di ricerca hanno visto impegnate numerose forze, tra cui la Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino di Cave del Predil, i Vigili del Fuoco di Tarvisio, squadre cinofile, e due elicotteri – quello regionale e quello della Guardia di Finanza di Bolzano. Purtroppo, intorno a mezzogiorno, è stato il giovane è stato trovato senza vita nel canalone.