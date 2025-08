Incidente sulla tangenziale, scontro tra tre auto: feriti due carabinieri

L’incidente questo pomeriggio sulla Tangenziale di Udine

Incidente questo pomeriggio sulla tangenziale di Udine: lo scontro è avvenuto attorno alle 17 e ha coinvolto tre automobili, tra cui un una dei carabinieri.

Il sinistro è avvenuto nel tratto compreso tra le uscite dello stadio Friuli e quella di Udine Nord. A bordo della vettura dell’Arma si trovavano due militari, entrambi rimasti feriti nell’impatto. Soccorsi dal personale sanitario, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Udine. Secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Gli occupanti delle altre due auto coinvolte sono invece usciti illesi dall’incidente. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine, impegnati nella messa in sicurezza dei veicoli e nella rimozione di liquidi finiti sulla carreggiata. Presenti anche gli agenti della polizia per i rilievi e il personale di Fvg Strade per la gestione della viabilità.