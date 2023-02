Riprendono i flussi di immigrati in Friuli.

Hanno ripreso vigore gli arrivi di immigrati in Friuli: dopo alcune settimane di pausa, forse dovute anche al freddo, ieri sera è stato rintracciato un gruppo di 27 persone che ha attraversato clandestinamente i confini della regione.

Si tratta di pachistani, bengalesi e, per la prima volta, nepalesi: sono stati fermati dai carabinieri di Tarvisio lungo la Pontebbana, attorno alle 22.30. Sono tutte persone maggiorenni: gli uomini sono stati fotosegnalati, gli sono state prese le impronte e sono stati invitati in Questura per l’identificazione. Non è stato possibile trovare loro un posto di accoglienza perché le strutture sono tutte sature.