Tavagnacco piange Salvatore Di Fini, caposquadra della protezione civile

Salvatore Di Fini aveva 62 anni.

Tavagnacco è in lutto per la scomparsa di Salvatore Di Fini, 62 anni, caposquadra della Protezione Civile e volontario instancabile. Dopo una lunga battaglia contro la malattia, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando un grande vuoto tra familiari, amici e colleghi volontari.

Un impegno instancabile per la comunità

Salvatore Di Fini era entrato a far parte della Protezione Civile di Tavagnacco nel 2018, mettendosi subito in evidenza per il suo spirito di servizio, la sua generosità e la sua energia contagiosa. Nel 2020 era stato nominato caposquadra, ruolo che aveva ricoperto con dedizione e passione fino agli ultimi giorni.

Di Fini aveva lavorato all’Abs di Cargnacco prima di andare in pensione e dedicarsi ancora di più al volontariato. La Protezione Civile era diventata una seconda famiglia per lui, un legame che si era rafforzato anche grazie alla moglie Lorella, anch’essa volontaria. Il loro matrimonio era stato una grande festa, condivisa con gli amici della squadra, a dimostrazione dell’affetto e della stima che tutti nutrivano per lui.

I funerali.

L’intera comunità di Tavagnacco si stringe attorno alla moglie Lorella e ai familiari di Salvatore Di Fini in questo momento di dolore. I funerali si terranno martedì 25 marzo, alle ore 15, nella chiesa di Feletto Umberto.