Una donna di 77 anni ha perso la vita questa mattina nell’incendio scoppiato all’interno di un appartamento in viale D’Annunzio, a Trieste. L’allarme è scattato alle 7.40 del 18 maggio 2026, quando la sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco ha ricevuto diverse segnalazioni che indicavano la presenza di un incendio all’interno di uno stabile. Immediatamente sul posto sono state inviate due squadre operative, supportate da un’autoscala e dal funzionario di guardia.

L’incendio al quinto piano e il ritrovamento della vittima

Una volta arrivati sul luogo dell’intervento, i Vigili del fuoco hanno localizzato il rogo al quinto piano di una palazzina di otto piani fuori terra. Durante la salita verso l’appartamento interessato dalle fiamme, i soccorritori hanno incontrato alcuni residenti che stavano lasciando l’edificio per raggiungere un luogo sicuro.

Entrati nell’abitazione, i pompieri hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Le fiamme erano concentrate nella camera da letto, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della donna. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe Susanna Lenhard, 77 anni, che viveva sola nell’appartamento da circa quarant’anni.

L’evacuazione dei residenti: famiglie e anziani in strada

Mentre proseguivano le operazioni di spegnimento, altri soccorritori hanno provveduto a evacuare l’intero stabile. Diversi residenti, tra cui anziani e famiglie con bambini piccoli, sono stati accompagnati all’esterno dell’edificio.

Sul posto era presente anche il personale sanitario, che ha sottoposto a controlli 13 persone. Al momento non sarebbero state segnalate conseguenze gravi per gli altri residenti coinvolti nell’emergenza. Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno effettuato la bonifica delle aree interessate dal rogo e la messa in sicurezza dell’appartamento e dell’intero stabile.

Le verifiche e le cause ancora da chiarire

Prima di consentire il rientro degli inquilini nelle rispettive abitazioni, i soccorritori hanno eseguito controlli strumentali per verificare l’assenza di sacche residue di gas derivanti dalla combustione.

Le cause dell’incendio restano ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi emerse nelle prime ore ci sarebbe anche quella di un possibile innesco accidentale, a causa di una sigaretta, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. Sul posto sono intervenute anche Polizia di Stato e Polizia Locale per gli accertamenti di competenza.