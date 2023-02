Incendio nella tarda mattinata di oggi a Colugna.

Incendio nella tarda mattinata di oggi a Colugna dove, per cause in corso di accertamento, la canna fumaria di un’abitazione ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero anche alla struttura. I pompieri hanno quindi proceduto alle operazioni di messa in sicurezza.