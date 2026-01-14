Viaggio tra psiche e fantasy con “Cerebro”: Valentina Azzini presenta il suo libro a Feletto

A Feletto Umberto la presentazione del libro di Valentina Azzini.

Un appuntamento che unisce arte, simbolismo e introspezione: il Centro GEM, in via Canova 13 a Feletto Umberto, ospiterà la presentazione del nuovo libro di Valentina Azzini Cerebro – Il regno delle maghe e dei guerrieri, giovedì 15 gennaio alle 20:30, con ingresso gratuito.

Pubblicato da Editoriale Giorgio Mondadori – Gruppo Cairo Editore, Cerebro unisce fantasy, psicologia e filosofia dell’anima e raccoglie tre racconti connessi tra loro – Il Regno delle Maghe e dei Guerrieri, La Semina del Sogno e Il Recupero delle Anime Perdute – che formano un unico grande viaggio alla scoperta del sé, parlando tanto ai giovani lettori quanto agli adulti appassionati di narrazione simbolica.

A firmare la creazione, l’udinese Valentina Azzini, artista e counselor con studi psicologici, che racconta i processi di trasformazione dell’animo umano attraverso immagini e racconti. A dialogare con l’autrice sarà Paola Moretti, illustratrice che ha creato la copertina del libro.

“Sono profondamente emozionata nel presentare questo libro nel Centro GEM, uno spazio nato per riscoprire il proprio star bene e la consapevolezza di sé”, racconta la scrittrice con commozione. “La protagonista, Valentina, è una ragazza insicura e vittima di bullismo che, attraverso un percorso fantastico e simbolico, affronta le proprie paure e ferite emotive. Il suo cammino diventa una metafora di crescita e di equilibrio interiore, un invito a riconoscere le proprie fragilità per trasformarle in forza”.