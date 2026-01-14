Da tutto il mondo a Udine per imparare i segreti del cervello: la Neurochirurgia friulana fa scuola

La Neurochirurgia di Udine fa scuola.

La Neurochirurgia di Udine continua a distinguersi a livello internazionale nella formazione dei giovani professionisti. Lo scorso dicembre si è svolto il terzo corso internazionale “Udine microneurosurgical Skull base and Neurovascular hands-on course 2025”, un evento intensivo di quattro giorni all’ospedale Santa Maria della Misericordia.

Dall’estero, giovani specialisti hanno raggiunto il Friuli per una full immersion dedicata alle patologie più complesse della base cranica. Sotto la direzione scientifica del dr. Angelo Tortora e il coordinamento dell’equipe medica del reparto, i partecipanti hanno affrontato oltre 40 ore di pratica intensiva, sfidando patologie come aneurismi, meningiomi e neurinomi dell’acustico attraverso modelli realistici d’avanguardia. A supporto dei tutorial interni, sono intervenuti anche colleghi italiani e internazionali con cui la Neurochirurgia di Udine collabora nella pratica clinica e nella ricerca scientifica.

“Un punto di riferimento internazionale”.

“Il corso che abbiamo lanciato tre anni fa – racconta il dottor Marco Vindigni, direttore della Neurochirurgia afferente al Dipartimento Testa Collo e Neuroscienze – è diventato oramai un punto di riferimento per la formazione riguardo le patologie più delicate che trattiamo. Vedo con grande orgoglio qui a Udine ragazzi provenienti da tutto il mondo, ricchi di entusiasmo e voglia di imparare”.

“In questo momento storico per la sanità, l’organizzazione di un evento di questa portata in un ospedale pubblico non è scontata – aggiunge –. Ringrazio a tal proposito per la riuscita dell’evento la direzione di ASUFC, i colleghi della Formazione e della Gestione amministrativa della ricerca, dell’Anatomia Patologica e tutti i colleghi del Dipartimento Testa, Collo e Neuroscienze e del Dipartimento Diagnostica per immagini con cui condividiamo e trattiamo multidisciplinarmente i pazienti”.