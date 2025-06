Tragedia a Tavagnacco, trovato in casa cadavere in avanzato stato di decomposizione

Un uomo morto da tempo trovato oggi in casa a Tavagnacco.

Intervento drammatico oggi, 5 giugno, in via Matteotti a Tavagnacco, dove poco dopo le 12:40 i vigili del fuoco sono stati chiamati dai Carabinieri per aprire una porta: una volta entrati in casa, gli operatori hanno rinvenuto il corpo di un uomo morto riverso a terra e in avanzato stato di decomposizione.

Le operazioni di accesso si sono rivelate particolarmente difficili a causa dell’ingente quantità di materiale accumulato in ogni angolo della casa, che ha reso complicato il transito all’interno degli ambienti. Sul posto è intervenuto anche il nucleo NBCR provinciale, che sta supportando le pompe funebri nel delicato recupero della salma. Presenti il medico legale, i carabinieri e la Polizia Locale.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++