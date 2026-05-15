Fine settimana di grande sport a Udine: basket, bocce, skate e non solo

Udine si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna dello sport, con appuntamenti di rilievo regionale, nazionale e internazionale che animeranno palazzetti, piazze e impianti cittadini. Dal basket agli sport rotellistici, dalle bocce al taekwondo, fino al CrossFit e al functional training, il capoluogo friulano sarà protagonista di una tre giorni capace di coinvolgere atleti, associazioni, famiglie, appassionati e pubblico.

Il ricordo della Snaidero juniores campione d’Italia

Il programma apre venerdì 15 maggio alle 18 al palasport Benedetti, con un momento dedicato alla grande storia del basket udinese: sarà celebrata la squadra juniores della Snaidero che nel 1976 conquistò lo scudetto sotto la guida del professor Pressacco, personaggio storico della pallacanestro cittadina.

CrossFit in piazza Venerio

Quella di sabato sarà una giornata intensa e densa di appuntamenti. Alle 12 inaugurerà in piazza Venerio e alla presenza del Vicesindaco Alessandro Venanzi – durerà fino a domenica 17 maggio – l’Udine Box Challenge – City Edition, evento di CrossFit e functional training organizzato da ASD Q-Box. La competizione, pensata per team da due atleti, porterà questo sport in grande crescita nel cuore della città, trasformando la piazza in un’arena a cielo aperto.

Arte e taekwondo sotto la Loggia del Lionello

Ancora nella giornata di sabato, alle 16, sotto la Loggia del Lionello, si terrà la settima edizione dell’Evento d’Arte e Taekwondo, organizzato dalla Scuola Drexler in occasione del trentesimo anniversario dell’associazione fondata dal Gran Maestro Luca Lorenzo Drexler, 7° Dan. Alla presenza del viceconsole di Corea, tredici capiscuola internazionali provenienti da Austria, Germania, Svizzera e Stati Uniti daranno vita a performance che uniranno arti marziali, musica, canto lirico coreano e danza moderna. L’evento si concluderà indicativamente alle 19.

Al Carnera la finalissima nazionale Under 15

Due ore più tardi, alle 18 al Carnera, il basket torna protagonista. Udine ospiterà infatti la finalissima Nazionale Kellogg’s Under 15 Eccellenza, appuntamento conclusivo di una settimana di grande pallacanestro giovanile a livello nazionale. Il palasport cittadino sarà teatro dell’atto decisivo di una competizione nazionale che ha portato in città giovani talenti, le società più importanti d’Italia, tecnici e famiglie, confermando il ruolo di Udine tra i punti di riferimento per il movimento cestistico regionale.

Italia e Francia al Bocciodromo di Cussignacco

Tra sabato 16 e domenica 17 maggio, il Bocciodromo comunale di Cussignacco ospiterà un’amichevole internazionale di bocce femminili tra le Nazionali di Italia e Francia, organizzata dalla Bocciofila di Cussignacco. Le due formazioni si confronteranno in prove tradizionali e veloci e un programma di alto livello che rappresenta un importante test per la Nazionale italiana femminile.

Skateboard al Parco Ardito Desio

A chiudere il fine settimana sarà lo skateboard. Domenica 17 maggio, per tutto il pomeriggio dalle 14 alle 20, lo skatepark sotto la tettoia del Parco Ardito Desio ospiterà una tappa del Campionato Regionale Skateboard del Friuli Venezia Giulia, organizzata da Fareskate ASD con il patrocinio della Federazione Italiana Sport Rotellistici – Skate Italia e del Comune di Udine. La competizione sarà suddivisa nelle categorie Junior, Open e Master, maschili e femminili, e si svolgerà anche in caso di leggera pioggia grazie all’area coperta.



Al termine della gara ufficiale è prevista una “skate jam” amatoriale aperta a tutti gli skater, accompagnata da DJ set, punto ristoro e dalla presentazione dei nuovi murales realizzati da artisti locali in collaborazione con l’associazione culturale Melart. L’accesso al pubblico sarà gratuito.

Udine città dello sport

“Udine è sempre più città dello sport e i numerosi appuntamenti di carattere regionale, nazionale e internazionale che ospitiamo in questi giorni ci rendono orgogliosi”, dichiara l’assessora allo Sport Chiara Dazzan.



“Come amministrazione stiamo lavorando con convinzione per aprire la città alle competizioni più importanti e per valorizzare tutte le discipline sportive, anche quelle meno tradizionali ma capaci di coinvolgere migliaia di appassionati tra atleti e pubblico. Un esempio significativo è il Parco Ardito Desio, dove abbiamo realizzato importanti interventi e il nuovo skatepark, un impianto che vogliamo valorizzare al massimo come spazio sportivo, sociale e di aggregazione giovanile. Siamo felici che Udine possa fare da sfondo a discipline così diverse tra loro, confermando la propria vocazione di città accogliente, dinamica e sportiva”.