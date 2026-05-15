Le montagne del Friuli imbiancate: nevicata fuori stagione a metà maggio

Torna la neve sulle montagne del Friuli.

La neve è tornata sulle montagne del Friuli Venezia Giulia nel cuore di maggio, riportando un paesaggio quasi invernale sui rilievi dopo il brusco calo delle temperature legato all’ondata di maltempo.

I fiocchi sono caduti già ieri a Sappada, dove la neve è tornata a imbiancare la località montana creando un contrasto suggestivo con l’erba ormai verde dei prati. Nella notte nuove nevicate sono state registrate anche su altri settori montani, dalla zona del Tarvisiano a Sella Nevea.

Neve a metà maggio sui monti friulani

Il maltempo che ha interessato la regione ha portato con sé un deciso abbassamento delle temperature, favorendo il ritorno della neve in quota. Per la giornata di oggi la quota neve è prevista tra i 1200 e i 1400 metri, soprattutto nelle aree montane interessate dalle precipitazioni.

Alle quote più alte, quindi, potranno verificarsi ancora nevicate o episodi di neve mista a pioggia, mentre più in basso continueranno a prevalere pioggia e condizioni di instabilità. L’episodio arriva in una fase della primavera in cui, solitamente, l’attenzione è già rivolta alla bella stagione, ma che in montagna può ancora riservare improvvisi ritorni del freddo.

Cosa sono i “Santi di Ghiaccio”

Chi vive in montagna lo sa bene: meglio non avere fretta di mettere i vasi di fiori sui terrazzi prima di metà maggio, perché il rischio di un colpo di coda dell’inverno è sempre dietro l’angolo. La tradizione popolare lo collega ai “Santi di Ghiaccio”, un’espressione legata a una possibile anomalia climatica del periodo.

Secondo le antiche osservazioni contadine, tra l’11 e il 15 maggio, giornate dedicate a San Mamerto, San Pancrazio, San Servazio, San Bonifacio di Tarso e Santa Sofia di Roma, possono verificarsi bruschi cali delle temperature prima dell’arrivo stabile della bella stagione.

Ed è proprio quanto accaduto in queste ore sulle montagne friulane, dove il maltempo e l’aria fredda hanno riportato la neve anche a metà maggio, regalando immagini insolite e suggestive tra Sappada, Tarvisiano e Sella Nevea.