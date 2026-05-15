Incendio a Pasiano di Pordenone, in fiamme il tetto di una casa

Incendio questa mattina sul tetto di una casa a Pasiano di Pordenone. Sul posto, intorno alle 8, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone. Sono arrivati una squadra, l’autobotte, l’autoscala, un mezzo per il ricambio delle bombole degli autorespiratori e il funzionario di guardia della sede centrale del comando di Pordenone. A supporto delle operazioni sono intervenute anche una squadra e un’autobotte del distaccamento di Motta di Livenza, in provincia di Treviso.

Una volta raggiunta l’abitazione, i soccorritori hanno prima verificato che non vi fossero persone all’interno dell’edificio. Subito dopo sono iniziate le operazioni di spegnimento, che hanno permesso di contenere il rogo e di evitare che le fiamme si propagassero dal tetto ai piani inferiori della casa.

Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di bonifica delle parti bruciate e la messa in sicurezza della copertura. Sul tetto è presente anche un impianto fotovoltaico, elemento che ha richiesto particolare attenzione durante le verifiche e gli interventi di sicurezza. Le operazioni di controllo e messa in sicurezza dell’intero edificio risultano ancora in corso. Sono invece ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio, sulle quali sono in corso gli accertamenti.