Acceso il grande albero, parte il Natale di Torviscosa

L’accensione dell’albero di Natale a Torviscosa.

Grande e partecipata festa, come da tradizione, a Torviscosa per l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Popolo.

“Una giornata di aggregazione e di allegria per le famiglie e i tanti visitatori che si sono ritrovati per condividere lo spirito natalizio e vivere insieme la magia delle festività. Questa manifestazione rappresenta l’opportunità di sostenere il tessuto sociale del paese e tenere viva la comunità”. Con questa introduzione il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, ha portato gli auguri di un buon Natale ai tanti presenti e in particolare alle associazioni e ai commercianti che per l’occasione hanno allestito bancarelle di prodotti locali e cibarie tipiche del periodo natalizio. A rendere l’evento ancora più emozionante, la partecipazione del Piccolo Coro Natissa di Aquileia e della Corale Synphònia di Gris-Cuccana di Udine, diretti da Patrizia Dri.

“E’ in occasioni come questa che si percepisce l’ottima qualità della vita del nostro territorio che è risultato il primo in Italia nella classifica delle province dove si vive meglio. Sono i tanti volontari impegnati nelle associazioni sociali, culturali e sportive a fare la differenza“, ha aggiunto Bordin.

A coordinare l’accensione delle luci e la proiezione natalizia sulla facciata del palazzo del municipio è stato il sindaco, Enrico Monticolo, con diversi assessori e consiglieri comunali. Il primo cittadino ha ricordato che l’abete, donato dal Comune di Prato Carnico, è stato addobbato dai bambini delle scuole del paese della Bassa Friulana; ha poi ringraziato tutti i presenti, in particolare l’associazione locale di ginnastica Libertas che durante il pomeriggio si è esibita portando in piazza oltre 90 giovani atleti e atlete.