Il CosmoFestival a Treppo Grande: alla scoperta dell’universo tra stelle e creatività

Il debutto del CosmoFestival a Treppo Grande.

Dal prossimo sabato 18 ottobre, Treppo Grande si trasformerà in un punto d’incontro tra scienza, arte e immaginazione grazie alla prima edizione del CosmoFestival. L’evento, promosso dal Comune con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con realtà come la Comunità Collinare del Friuli, l’Università degli Studi di Udine, l’INAF – Osservatorio Astronomico di Trieste e l’Udine Science Center, mira a coinvolgere tutta la comunità con esperienze che uniscono conoscenza, creatività e divertimento.

Il debutto sarà tutto dedicato ai più piccoli: sabato 18 ottobre, dalle 15 alle 17, al Centro Polifunzionale Comunale “Cjase de Comunitat” si terrà una “Lettura Spaziale e laboratorio teatrale” a cura dei Drammadilli APS. Rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni, l’attività proporrà un viaggio immaginario tra pianeti e costellazioni, trasformando il teatro in uno strumento per esplorare sé stessi e gli altri.

Tra giochi teatrali, movimenti liberi e improvvisazioni, i giovani partecipanti potranno sviluppare empatia, creatività e capacità di ascolto, scoprendo che il rispetto per sé e per gli altri è la chiave di ogni universo — anche di quello interiore. Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta a tutti i piccoli esploratori dello spazio. La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria tramite il link: https://letturespaziali.eventbrite.com

.

Il CosmoFestival rappresenta un progetto pilota per promuovere la cultura scientifica sul territorio, stimolare curiosità e favorire la condivisione. Da ottobre 2025 ad aprile 2026, il programma offrirà attività, incontri e laboratori pensati per permettere a tutti di “toccare le stelle” con mano, creando momenti di apprendimento esperienziale e partecipato.