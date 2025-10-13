Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 14 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il meteo sul Friuli Venezia Giulia mostra una giornata dal cielo in prevalenza variabile, con schiarite più ampie nelle ore centrali e una maggiore nuvolosità concentrata sulle aree montane. Nel pomeriggio e in serata non si esclude del tutto qualche breve e debole pioggia, in particolare sulla fascia montana occidentale.

Sulla costa, soprattutto quella orientale, soffierà il Borino o una Bora moderata durante la notte, al mattino e poi di nuovo in serata. Le temperature si manterranno miti: in pianura minime tra 9 e 11 °C e massime fino a 22-23 °C; sulla costa valori compresi tra 14 e 16 °C per le minime e 19-20 °C per le massime. In quota si prevedono circa 10 °C a 1000 m e 4 °C a 2000 m.