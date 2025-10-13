Udine prega per la pace: veglia con l’Arcivescovo nella Chiesa del Castello

Veglia di preghiera per la pace con l’Arcivescovo di Udine.

La Chiesa udinese rinnova il suo impegno per la pace con una nuova iniziativa di preghiera: martedì 14 ottobre, alle ore 18, l’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, presiederà una veglia di preghiera per la pace nella rinnovata chiesa di Santa Maria in Castello, la storica pieve che domina la città dal colle del Castello.

L’appuntamento, aperto a tutta la popolazione, si inserisce tra le numerose azioni che la Chiesa udinese promuove per costruire la pace e invocarne il dono, a partire proprio dalla preghiera. “Sappiamo che la pace è un dono di Dio – sottolinea mons. Lamba -. È stato significativo che Papa Leone XIV abbia iniziato il suo ministero pubblico augurando la pace di Cristo risorto: la pace nasce da Lui e dobbiamo implorarla continuamente nella preghiera. Di questo dobbiamo essere consapevoli, altrimenti rischiamo di partire dal punto sbagliato. Il Santo Padre ha invitato tutte le realtà ecclesiali a pregare per la pace, in modo speciale – in questo mese di ottobre – per intercessione della Beata Vergine Maria“.

L’arcivescovo richiama così il valore profondo della preghiera come via per disporre i cuori alla pace e al dialogo. “La pace invocata da Dio dispone i nostri cuori ad atteggiamenti di dialogo e con dialogo tutto si può costruire – prosegue mons. Lamba -. Nel dialogo impariamo a conoscere l’altro, ma anche a scoprire noi stessi e ciò che portiamo dentro. Chiediamo, dunque, il dono della pace e aiutiamoci gli uni gli altri a dialogare”.

La veglia di martedì 14 ottobre avrà inizio alle 18 e si concluderà attorno alle 19. Durante la celebrazione sarà proposta anche la lettura di una testimonianza del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Al termine, i fedeli potranno sostare in preghiera personale fino alle ore 20, quando la chiesa verrà chiusa.

L’iniziativa si colloca nel contesto delle celebrazioni per la riapertura al culto della chiesa di Santa Maria in Castello, chiesa filiale della Parrocchia della Cattedrale di Udine, recentemente restaurata e restituita alla città come luogo di spiritualità e incontro.