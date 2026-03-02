Addio a Graziano Gardel: dal 1984 era l’anima della gelateria Al Glicine di Tricesimo, è scomparso all’età di 71 anni.

Tricesimo piange la scomparsa di Graziano Gardel, per 41 anni anima della gelateria del centro. Si è spento all’età di 71 anni dopo aver combattuto con coraggio contro una grave malattia che, negli ultimi tempi, ne aveva minato la salute senza però scalfirne l’ottimismo e il sorriso.

Dietro il bancone del bar gelateria Al Glicine, Gardel ha accolto generazioni di clienti con l’immancabile sorriso sotto i baffi ormai bianchi, diventando un punto di riferimento per la comunità. Insieme alla moglie Dorina e alla sorella Lietta, ha gestito l’attività aperta nell’agosto del 1984 lungo la statale Pontebbana e successivamente trasferita, nel 1996, in piazza Garibaldi, sotto il municipio, contribuendo ad animare il centro storico e le manifestazioni del paese.

Con la sua allegria, l’ironia e la disponibilità verso grandi e piccoli, Gardel ha lasciato un segno profondo nella vita quotidiana di Tricesimo. Lascia la moglie Dorina, la figlia Erika, la sorella Lietta, e gli amati nipoti. I funerali saranno celebrati martedì alle 15.30 nel duomo di Tricesimo.