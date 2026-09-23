Ricercato per rapina e spaccio, deve scontare 5 anni e 8 mesi: arrestato

Era destinatario di un ordine di cattura e deve scontare una condanna definitiva a 5 anni e 8 mesi di reclusione. È stato rintracciato nella mattinata di ieri in piazzetta Costantini, a Pordenone, un cittadino pakistano classe 2001, nei cui confronti la Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento.

La condanna, divenuta definitiva, riguarda i reati di rapina aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre alla pena detentiva, l’uomo dovrà pagare una multa di 2.900 euro.

L’ordine di cattura

A dare esecuzione al provvedimento è stata la Polizia di Stato di Pordenone, sulla base dell’ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Trieste. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato accompagnato alla Casa circondariale di Pordenone, dove è stato associato a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’intervento rientra nell’attività della Squadra Mobile di Pordenone per l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e per il contrasto dei fenomeni criminali sul territorio.