Triste ritrovamento in mare: delfino morto sotto un pontile della Sacchetta

Delfino trovato morto sulle rive di Trieste.

Un delfino è stato trovato senza vita questa mattina, incastrato sotto un pontile nella zona della Sacchetta, a Trieste. La segnalazione, giunta all’Area Marina Protetta di Miramare, ha attivato immediatamente le procedure di recupero e indagine.

“È probabile che si tratti dello stesso esemplare anziano che avevamo monitorato lo scorso giovedì, prima che scomparisse”, spiegano sui social gli esperti della Riserva. La certezza si avrà solo dopo le analisi. I ricercatori dell’area protetta sono intervenuti nel pomeriggio per mettere in sicurezza la carcassa, in attesa dell’arrivo, previsto per domani, dei veterinari del CERT (Cetacean strandings Emergency Response Team) dell’Università di Padova.

Le analisi per capire la causa della morte

Una volta recuperato, il corpo del delfino sarà sottoposto a un’indagine necroscopica per determinarne la causa del decesso. “Grazie a questo esame, potremo capire cosa è successo, cosa che non è stato possibile per la balenottera comune spiaggiata un anno fa a Muggia, a causa dell’avanzato stato di decomposizione”.

Le analisi consentiranno anche di verificare se il tursiope ritrovato sia effettivamente lo stesso avvistato giorni prima. Il confronto fotografico della pinna e l’analisi del database dei delfini dell’Alto Adriatico, curato da Morigenos, saranno fondamentali. Si spera di accertare con certezza la causa della morte, come accaduto per il cucciolo di delfino trovato a Muggia nell’agosto 2024, per il quale era stata accertata una morte per cause naturali di origine infettiva.

Il video del delfino girato il 18 settembre: