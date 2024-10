Trieste tra le dieci mete più gettonate al mondo per il 2025

A decretarlo è Booking.com che ha analizzato i dati delle ricerche sulla sua piattaforma

C’è anche Trieste tra le dieci destinazioni al mondo più di tendenza per il 2025. A decretarlo è Booking.com che ha analizzato i dati della sua piattaforma, che permette di prenotare online alberghi, case e altri alloggi.

I numeri raccontano che, nel 2024, le ricerche di soggiorni a Trieste sono cresciute del 349% rispetto all’anno precedente, non solo tra i viaggiatori italiani, ma anche per un numero crescente di turisti internazionali. Le ricerche dall’Austria, ad esempio, sono aumentate del 156%, mentre quelle dalla Germania del 144%. Sorprendente anche l’aumento di interesse dei turisti di Serbia (1.630%), Croazia (1.313%) e Australia (598%).

Con il suo paesaggio variegato, che spazia tra costa e rocce carsiche, Trieste si sta rivelando particolarmente popolare tra i gruppi di viaggiatori avventurosi, con ricerche in aumento del 404%, seguiti da coppie (399%) e famiglie (269%). Se si tratta di scegliere la struttura perfetta per un soggiorno in città, Booking.com rileva che gli hotel restano i più prenotati, seguiti da appartamenti e aparthotel.

Le previsioni di viaggio per il 2025

Trieste s’inserisce perfettamente nelle tendenze di viaggio per il 2025. Una delle più significative è il “turismo notturno“, che rivede le regole tradizionali delle vacanze puntando su esperienze serali e notturne. Il 62% dei viaggiatori italiani sta valutando destinazioni con cieli poco illuminati e, grazie al basso inquinamento luminoso e ai cieli limpidi, Trieste offre occasioni uniche per osservare i fenomeni naturali.

Benessere e longevità

Nel 2025, il tema del wellness sarà centrale nel turismo. Infatti, il 62% dei viaggiatori italiani dichiara che sarebbe disposto a pagare per una vacanza il cui unico obiettivo è prolungare la propria vita e migliorare il proprio benessere. Inoltre, il 62% è interessato a ritiri dedicati alla longevità. Trieste si configura così come una destinazione ideale per gli amanti del benessere. Oltre a offrire panorami mozzafiato sulla natura circostante, dalle spiagge adriatiche ai paesaggi rocciosi del Carso, le sorgenti Timavo producono acque termali che alimentano le antiche terme romane, meta ideale per gli amanti del benessere.

La top ten mondiale

Assieme a Trieste, per Booking.com tra le mete più gettonate del 2025 ci sono Sanya in Cina, João Pessoa in Brasile, Tromso in Norvegia, Willemstad in Curaçao, isola del mar dei Caraibi meridionali, Tignes in Francia, San Pedro de Atacama in Cile, Naha – Okinawa in Giappone, Villajoyosa in Spagna e Houston negli Usa.

“Nel 2025 il viaggio non sarà più solo un modo per scoprire nuovi luoghi, ma diventerà uno strumento per riconnettersi con la natura o con sé stessi. Trieste incarna perfettamente questa evoluzione, offrendo un mix unico di storia, cultura e benessere, arricchito da straordinarie esperienze notturne. Qualunque sia la città o la regione italiana scelta dai viaggiatori il prossimo anno, c’è un viaggio perfetto che aspetta tutti”, commenta Alberto Yates, direttore regionale per il Sud Europa di Booking.com.

“Un risultato che riconosce, una volta di più, l’unicità di Trieste, e che premia al contempo il lavoro di tutti i soggetti pubblici e privati che, in questi anni, hanno contribuito ad accrescere in maniera davvero considerevole l’attrattività non solo del capoluogo bensì di tutto il Friuli Venezia Giulia”, è il commento del Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “Un’azione sostenuta convintamente dalla Regione attraverso interventi di promozione ad ampio spettro finalizzati a consolidare un brand, ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, in campo nazionale e internazionale”.