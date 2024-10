Appuntamento sabato 19 ottobre all’Auditorium di Bertiolo organizzato dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli

Sabato 19 ottobre, per la prima volta in Italia, l’auditorium di Bertiolo ospiterà un concerto tributo agli Héroes del Silencio, il leggendario gruppo rock spagnolo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica con il suo stile unico. L’evento fa parte di una manifestazione internazionale che si svolgerà contemporaneamente in diverse città del mondo.

Grazie a un fan locale e all’impegno della Pro Loco Risorgive Medio Friuli, la comunità di Bertiolo avrà l’onore di ospitare questo straordinario appuntamento. Sul palco non ci sarà solo il tributo alla band spagnola, ma anche Ordine Sparso, un gruppo di giovani talenti friulani, che aprirà la serata alle 19.45.

Il programma

Dopo la loro performance, alle 21, sarà la volta di El Despertar del Silencio, la band tributo che eseguirà i brani più celebri del leggendario gruppo spagnolo, ripercorrendo le tappe della loro carriera e facendo rivivere al pubblico le emozioni che hanno reso celebre la loro musica a livello mondiale. Lo spettacolo, progettato per coinvolgere non solo i fan di lunga data, ma anche chi si avvicina per la prima volta al loro repertorio, sarà arricchito da una scenografia semplice ma d’impatto, che richiama l’estetica iconica della band.

Ricchi chioschi nell’area esterna

Nel piazzare antistante l’auditorium, sarà allestito un capannone comunale nel quale gli spettatori potranno rilassarsi prima e dopo il concerto. Qui, sarà possibile degustare una selezione di prodotti tipici locali, accuratamente scelti per rappresentare la tradizione gastronomica friulana. Aperto per tutta la durata della manifestazione, sarà uno spazio dedicato all’incontro e alla condivisione, dove il pubblico potrà discutere del concerto, socializzare e approfondire la conoscenza del territorio.

I biglietti

L’ingresso all’evento sarà contingentato per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti: la prenotazione è fortemente consigliata. Il costo del biglietto intero è di 15 euro, mentre per i ragazzi tra i 10 e i 16 anni l’ingresso sarà ridotto a 10 euro. Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite la Pro Loco Risorgive Medio Friuli o nei punti vendita autorizzati.