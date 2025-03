Consegnate questa mattina, lunedì 10, ad Asugi due auto, che saranno impiegate per servizi di assistenza domiciliare.

Consegnate questa mattina, lunedì 10, ad Asugi due auto, che saranno impiegate per servizi di assistenza domiciliare: le vetture sono state donate dalla Fondazione CRTrieste, e sono destinate al Distretto Trieste 1 e all’U.A. Assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare 0-18.

Le due auto.

Uno dei due veicoli “Citroen C3 Pure Tech 100 S&S YOU”, rappresenta un fondamentale strumento volto a garantire su tutto il territorio giuliano l’assistenza erogata a favore dei bambini e adolescenti affetti da varie patologie. L’attività infermieristica dedicata ai bisogni di salute per questa fascia di età è caratterizzata da un’elevata complessità e viene erogata quotidianamente a domicilio, a scuola e nei contesti vita, assicurando, in questo modo la frequenza scolastica e l’inclusione sociale. Consente, inoltre, di evitare ricoveri impropri e complicazioni e, dove possibile, favorisce il recupero psicofisico dei giovani pazienti nell’ambito del contesto familiare, amicale ed affettivo.

Il secondo mezzo donato, sempre una ‘‘Citroen C3 Pure Tech 100 S&S YOU” a favore del Distretto Trieste 1, sarà assegnato al Servizio Infermieristico Domiciliare, con sede via della Pietà 2/1; un servizio che eroga assistenza sanitaria domiciliare a circa 500 persone, per lo più anziane, affette da patologie croniche, totalmente o parzialmente non autosufficienti.

Tale servizio, attivo 24 ore al giorno 7 giorni su 7, persegue la finalità di assistere la persona in ambiente domestico, ricorrendo alle cure ospedaliere solo all’insorgere di fatti acuti non affrontabili a domicilio, prevenire e ridurre al minimo le complicanze derivanti dall’evoluzione della malattia, garantire la continuità assistenziale e supportare la persona e la famiglia nella fase avanzata o terminale della malattia.

Alla cerimonia anche l’assessore regionale.

Alla cerimonia di consegna delle auto hanno partecipato Riccardo Riccardi – assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, Antonio Poggiana – direttore generale dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Loredana Catalfamo – componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione CRTrieste, Anna Vittoria Ciardullo – direttrice SC Distretto Trieste 1, nonché Lorena Castellani – IFO responsabile piattaforma Disturbi del Neurosviluppo e assistenza domiciliare e Lorena Castellani – FOC Coordinamento infermieristico SID Cure ambulatoriali e domiciliari Microaree.