A Trieste raccolta di doni per i piccoli pazienti dell’ospedale

A Trieste l’iniziativa “Un Sacco di Doni”, promossa da ABC Bambini Chirurgici per i piccoli pazienti dell’ospedale Burlo Garofolo.

Trieste risponde ancora una volta con grande generosità all’iniziativa “Un Sacco di Doni”, promossa da ABC Bambini Chirurgici per portare un sorriso ai bambini che trascorreranno le festività nel reparto di Chirurgia dell’ospedale Burlo Garofolo. La raccolta, attiva in cinque tra i principali negozi di giocattoli cittadini e in un punto vendita di Codroipo, invita ad acquistare un gioco e a donarlo nel “Cesto della Renna di ABC”, scegliendolo tra quelli più amati dai piccoli pazienti.

I numeri confermano il successo dell’iniziativa: sono già moltissimi i giocattoli raccolti e l’obiettivo è raggiungere, se non superare, le 536 donazioni dello scorso anno. Una prima consegna è già avvenuta nei giorni scorsi direttamente in reparto, mentre un nuovo momento di distribuzione è previsto per la vigilia di Natale.

Accanto ai doni materiali, quest’anno è possibile inviare anche un messaggio di auguri e incoraggiamento grazie a un QR code presente nei negozi aderenti. Un gesto semplice ma significativo, pensato per i bambini e i ragazzi che affronteranno cure e interventi anche durante le festività, e per le loro famiglie che li accompagnano con forza e dedizione.

La raccolta proseguirà fino al 6 gennaio e i giochi ricevuti continueranno a essere donati nel corso dell’anno, in occasione di compleanni, festività e delle iniziative settimanali dell’associazione, per rendere più lieve la permanenza in ospedale. “In quasi vent’anni di attività abbiamo accompagnato migliaia di bambini e famiglie lungo il percorso di cura – spiega Giusy Battain, fondatrice e direttrice di ABC Bambini Chirurgici -. Essere un ponte tra la città e questi piccoli pazienti significa portare serenità, calore e un po’ di magia là dove ce n’è più bisogno”.