Gusti di Frontiera, Gorizia torna a essere la capitale del gusto

Domani, giovedì 24 settembre, Gorizia si risveglierà avvolta nei profumi e nei colori della 21esima edizione di Gusti di Frontiera.

Domani, giovedì 24 settembre, Gorizia si risveglierà avvolta nei profumi e nei colori della 21esima edizione di Gusti di Frontiera. Fin dal mattino, con l’apertura di gran parte degli stand, le vie e le piazze cominceranno a cambiare volto, componendo una grande geografia del gusto nel cuore della città. Saranno oltre 300 gli stand e 17 i Borghi tematici di un viaggio lungo quattro giornate.

Il momento ufficiale che darà simbolicamente avvio alla nuova edizione è in programma alle 18 in Piazza della Vittoria, davanti allo stand Io Sono Friuli Venezia Giulia. A dare il benvenuto il Sindaco Rodolfo Ziberna con l’Assessore ai Grandi Eventi Luca Cagliari, un rappresentante del Comune di Nova Gorica, l’Assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, l’europarlamentare Anna Maria Cisint, il Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, il Sindaco di Šempeter-Vrtojba Milan Turk, il vicepresidente CCIAA-Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia Massimiliano Ciarrocchi, il direttore di Tiare shopping Joakim Hoegsander e rappresentanti delle città gemellate Klagenfurt, Lienz e Zalaegerszeg.

Un viaggio cosmopolita.

Il viaggio cosmopolita di Gusti di Frontiera muove dal Borgo Italia, lungo Corso Italia e verso via Garibaldi, dove la ricchezza della cucina nazionale prende forma in un mosaico di tradizioni regionali raccontando un Paese nel quale ogni territorio conserva ricette e identità inconfondibili. Nel Borgo Friuli Venezia Giulia, nell’area di Piazza Municipio, protagoniste le eccellenze di casa e, nella stessa piazza, presente anche Tiare Shopping, sponsor della manifestazione.

In Piazza Cesare Battisti e nella via adiacente, il Borgo Austria porta i sapori della tradizione alpina e la vocazione mitteleuropea di Gusti proseguirà nel Borgo Europa Centrale, in via Roma, con gulasch, zuppe, carni speziate e ricette dell’area danubiana, per continuare nel Borgo Slovenia e Penisola Balcanica, tra via Roma e via De Gasperi: qui il profumo delle grigliate accompagnerà le specialità dell’Adriatico orientale, dai čevapčići alla pljeskavica. Il Mercatino di Gusti riunisce produzioni tipiche e artigianato locale. In Corso Verdi, il Borgo Francia evoca le immancabili atmosfere d’Oltralpe mentre il Borgo Nord Europa, nell’area di Piazza della Vittoria, allarga lo sguardo alle specialità nordiche. Le Pro Loco e le realtà locali animeranno invece il Borgo Associazioni, in via Crispi con ricette identitarie e iniziative legate al territorio.

Dall’Europa si passa agli altri continenti, dentro un intreccio sempre più intenso di aromi, spezie e cotture. Tra via Cadorna e via Boccaccio, il Borgo Americhe e il Borgo Latino Americano con hamburger e specialità tex-mex, carni alla brace, empanadas, churrasco e ricette sudamericane. Il Borgo Oriente porta nel cuore di Gorizia sushi, ramen, curry, ravioli al vapore e preparazioni al wok. Nel Borgo Africa, cous cous, tajine e ricette del Maghreb e dell’Africa subsahariana comporranno un paesaggio di aromi caldi e intensi. Il Borgo Australia completerà il giro del mondo spingendosi fino ai sapori dell’Oceania. A chiudere questa grande geografia gastronomica saranno il Borgo Mare, con fritture, piatti di pesce e specialità ittiche, e il Borgo TruckFood, diffuso fra Corso Verdi, via Oberdan e le aree limitrofe, dove lo street food contemporaneo mescolerà cucine, contaminazioni e formati provenienti da Paesi diversi.

Borgo Borderless.

Il diciassettesimo tassello del mondo del gusto è Borgo Borderless, realizzato con il Comune di Nova Gorica presso l’EPICenter nell’area di Piazza Transalpina/Trg Evrope. L’inaugurazione è in programmar venerdì alle 18.00, con enogastronomia e musica. A collegare Gorizia, Piazza Transalpina e il centro di Nova Gorica è un trenino storico gratuito, con partenza da via Mameli 2/C, fermata in Piazza Transalpina/Trg Evrope e arrivo in Erjavčeva ulica. Corse con frequenza ogni trenta minuti.

In Piazza della Vittoria, lo stand Io Sono Friuli Venezia Giulia sarà punto di riferimento per la promozione e il racconto del territorio regionale e ospiterà un programma di appuntamenti con incontri e spettacolo dal vivo dal titolo “Confini che uniscono”. Dopo l’inaugurazione ufficiale di giovedì, appuntamenti tra venerdì e sabato con incontri e concerti. In particolare, venerdì alle 18.00 Jazzinsieme e Pordenone Blues Festival in dialogo sulla musica che anima Pordenone, prossima all’anno di Capitale Italiana della Cultura, condotto da Andro Merkù.

Sabato mattina alle 11.00 il noto giornalista, inviato e scrittore Toni Capuozzo sarà protagonista dell’incontro “Le frontiere che uniscono: storie di popoli, viaggi e identità”, seguito dal firmacopie del libro “Vite di confine“. Alle 18.00 il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso eil Sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna si confronteranno nell’incontro “Gorizia e Pordenone, investire in cultura. Da GO! 2025 a Pordenone 2027“, ideale passaggio di testimone tra due città Capitali della Cultura; alle 20.00 chiusura di programma con il Rooftop Concert: ad esibirsiil trio vocale femminile Les Babettes.

La galleria digitale in piazza.

Gusti di Frontiera offrirà anche occasione alle migliaia di visitatori presenti di scoprire, per chi ancora non la conoscesse, la DAG – Digital Art Gallery di piazza della Vittoria, la più grande galleria digitale d’Europa, aperta in via straordinaria con orario continuato da giovedì 24 a domenica 27 settembre, dalle 11.00 alle 23.00. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria attraverso i canali della DAG di Gorizia.

I percorsi alla scoperta dei luoghi iconici di Gorizia proseguiranno nelle principali sedi della cultura cittadina. Il Castello di Gorizia, la Sinagoga, la mostra Lasciapassare/Prepustnica, Palazzo Coronini Cronberg, gli spazi espositivi della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. I Musei Provinciali di Gorizia – ERPAC FVG completeranno l’offerta culturale con le mostre e le collezioni visitabili nelle rispettive sedi. In particolare, durante la kermesse sarà aperta ad ingresso gratuito “Italia Settanta”, la mostra in corso a Palazzo Attems Petzenstein. In programma visite guidate (giovedì 24 e venerdì 25 alle 17.30 e, alle 19) mentre sabato e domenica gli appuntamenti si moltiplicheranno alle 10.30, 11.30, 15, 16.30 e 18, sempre con ingresso libero fino a esaurimento dei posti. A riportare a Palazzo anche i suoni degli anni Settanta saranno due serate musicali: giovedì 24 alle 20 il dj set di Dj Mariano e venerdì 25 alle 20.30 “Settanta giri in vinile”, con Renato Pontoni.

Come arrivare.

Fondamentale anche per questa edizione la collaborazione con APT Gorizia e TPL FVG, partner strategici per l’organizzazione e il trasporto pubblico.

Durante la manifestazione saranno disponibili 77 treni ordinari e 55 collegamenti ferroviari straordinari, con partenze fino alle 3.30 del mattino nelle notti di venerdì e sabato. Dalla stazione si raggiunge comodamente la kermesse a piedi ma sono anche disponibili Bus navetta dalla Stazione a Corso Italia e ritornocon corse ogni 8 minuti. APT ha inoltre potenziato il servizio di linea con 272 corse aggiuntive:

Per chi arriva in auto sono disponibili le aree di sosta di piazzale Casa Rossa, via Toscolano, via Manzoni e via Giustiniani. I parcheggi sulle strisce blu sono gratuiti giovedì, venerdì e sabato, oltre alla consueta gratuità domenicale. Per i camper è riservata l’area di viale Virgilio, mentre i parcheggi per le persone con disabilità sono collocati in via Nazario Sauro e Corte Sant’Ilario.

Previsto anche il trenino storico transfrontaliero gratuito fra via Mameli, Piazza Transalpina/Trg Evrope – sede del Borgo Borderless –e il centro di Nova Gorica, attivo da venerdì a domenica con corse ogni trenta minuti circa. Gli stand di Gusti di Frontiera apriranno giovedì 24 settembre dalle 13.00 all’1.00, venerdì 25 e sabato 26 dalle 10.30 alle 3.00 e domenica 27 dalle 10.30 alle 24.00.