Previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di giovedì 24 settembre

23 Settembre 2026

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di Redazione

Le previsioni meteo di giovedì 24 settembre per il Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo di giovedì 24 settembre per il Friuli Venezia Giulia: dopo alcune giornate caratterizzate da tempo stabile e temperature in calo, giovedì 24 settembre il tempo tornerà a mostrare qualche segnale di instabilità in Friuli Venezia Giulia. Una veloce depressione si avvicinerà da nord-ovest e porterà un aumento della nuvolosità, soprattutto nella seconda parte della giornata.

La mattinata sarà ancora caratterizzata da cielo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. La situazione cambierà progressivamente nel pomeriggio, quando la nuvolosità diventerà più consistente. Arpa Fvg non esclude qualche pioggia o locale rovescio, con i fenomeni più probabili sulla fascia orientale della regione.

Per Udine, Pordenone e la pianura friulana il rischio di precipitazioni resterà comunque abbastanza contenuto e non è attesa una fase di maltempo generalizzato. I fenomeni, qualora si verificassero, saranno soprattutto locali e concentrati nella seconda parte della giornata. Situazione un po’ diversa invece sul settore orientale. Tra Gorizia, il Carso e Trieste aumenterà la possibilità di piogge e locali rovesci soprattutto verso sera. Sulla costa probabilità del 40% sia per precipitazioni estese sia per temporali, con vento da sud debole o moderato nelle ore centrali.

Anche sulle zone montane il cielo sarà variabile, con maggiore presenza di nubi nel pomeriggio e possibilità di qualche pioggia o rovescio locale. Il limite dello zero termico resterà comunque elevato, attorno ai 3.500 metri.

Sul fronte delle temperature, non sono previsti grandi cambiamenti rispetto a mercoledì. In pianura i valori resteranno relativamente contenuti, mentre sulla costa le massime saranno comprese indicativamente tra 21 e 23 gradi.

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