Previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia di giovedì 24 settembre

Le previsioni meteo di giovedì 24 settembre per il Friuli Venezia Giulia.

Le previsioni meteo di giovedì 24 settembre per il Friuli Venezia Giulia: dopo alcune giornate caratterizzate da tempo stabile e temperature in calo, giovedì 24 settembre il tempo tornerà a mostrare qualche segnale di instabilità in Friuli Venezia Giulia. Una veloce depressione si avvicinerà da nord-ovest e porterà un aumento della nuvolosità, soprattutto nella seconda parte della giornata.

La mattinata sarà ancora caratterizzata da cielo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite. La situazione cambierà progressivamente nel pomeriggio, quando la nuvolosità diventerà più consistente. Arpa Fvg non esclude qualche pioggia o locale rovescio, con i fenomeni più probabili sulla fascia orientale della regione.

Per Udine, Pordenone e la pianura friulana il rischio di precipitazioni resterà comunque abbastanza contenuto e non è attesa una fase di maltempo generalizzato. I fenomeni, qualora si verificassero, saranno soprattutto locali e concentrati nella seconda parte della giornata. Situazione un po’ diversa invece sul settore orientale. Tra Gorizia, il Carso e Trieste aumenterà la possibilità di piogge e locali rovesci soprattutto verso sera. Sulla costa probabilità del 40% sia per precipitazioni estese sia per temporali, con vento da sud debole o moderato nelle ore centrali.

Anche sulle zone montane il cielo sarà variabile, con maggiore presenza di nubi nel pomeriggio e possibilità di qualche pioggia o rovescio locale. Il limite dello zero termico resterà comunque elevato, attorno ai 3.500 metri.

Sul fronte delle temperature, non sono previsti grandi cambiamenti rispetto a mercoledì. In pianura i valori resteranno relativamente contenuti, mentre sulla costa le massime saranno comprese indicativamente tra 21 e 23 gradi.