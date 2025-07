È uno dei contesti più longevi del panorama rock musicale della nostra regione, entrato oramai a far parte di diritto nel podio delle manifestazioni più attese: Fusi di Rock, com è facilmente intuibille dal nome stesso, è un festival dedicato a chi la musica rock non solo la ama, ma addirittura la venera.

Giunto oramai alla sua ventottesima edizione, Fusi di Rock continua ad attirare migliaia di persone nella culla che lo ha visto crescere a Turriaco, nel goriziano, nell’ area festeggiamenti di Via XXV Aprile da giovedì 24 fino a sabato 26 luglio. Una delle novità di quest’anno sarà la conduzione del festival stesso: a salire sul palco in veste di presentatrice sarà infatti l’artista Lucia Castellano, cocktail di bellezza, professionalità e audacia, nonché fondatrice della Bravehop Records, etichetta indipendente friulana che quest’anno, per la prima volta, sarà partner della manifestazione.

Le tre serate, rigorosamente ad ingresso gratuito, saranno così suddivise: giovedì 24 dalle ore 19 si esibiranno nell’ordine Luca Salmaso ( artista del roster di Bravehop records), Luca Lucchesi Trio, Giancarlo Crea feat. Mr. Lucky. Venerdì 25 , sempre dalle 19, la musica prenderà il via con l’ esibizione degli alunni della World Music Music School, a seguire American Idiot e Machine Guns. Sabato invece, serata conclusiva con gli Zero Six, i Buckshot Bullet e i From the Dark.

Adrenalina, divertimento e libertà di espressione la fanno da padrone fin dai primi anni in cui la manifestazione ha preso vita, ventotto anni fa, grazie ad un gruppo di amici accomunati dalla passione per la musica e che ad oggi è divenuta una vera e propria associazione artistica musicale senza scopo di lucro, dove proprio la libertà che ogni artista ha nel poter esprimere il proprio io resta un pilastro irremovibile, per fare in modo che il festival restasse sempre fedele allo spirito che lo contraddistingue fin dalla prima edizione, con buona musica, ottimo cibo e una location incredibile immersa nella natura.