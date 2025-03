Accoltellamento in via Roma, il Comune: “Possibile ritorno alla zona rossa”

Le istituzioni stanno valutando di ri-istituire la zona rossa a Udine.

Si fa strada l’idea di ripristinare la zona rossa a Udine dopo l’accoltellamento di giovedì pomeriggio tra via Roma e Piazza della Repubblica. A dirlo, è stata l’assessora comunale alla Sicurezza Partecipata e alla Polizia Locale Rosi Toffano: “Quello che si è verificato in pieno pomeriggio è un fatto preoccupante – ha detto -. Insieme al Prefetto, con il quale mi sono aggiornata sia ieri sera che questa mattina, stiamo ragionando anche sul ripristino delle zone rosse in città e ne parleremo al prossimo Comitato Ordine e Sicurezza“.

“Ringraziamo le forze dell’ordine per il rapido intervento grazie al quale il responsabile dell’aggressione di ieri in Piazza della Repubblica è stato prontamente individuato e arrestato – ha continuato l’assessora -. Come amministrazione ci siamo immediatamente attivati, in piena collaborazione con la Prefettura e la Questura, m.ettendo a disposizione la sala operativa della Polizia Locale e tutti gli strumenti di nostra competenza al servizio delle indagini”.

“Siamo soddisfatti per il rapido esito della vicenda che dà la misura dell’impegno e dell’efficacia di tutti gli enti preposti. Personalmente mi sono recata al Comando per garantire la massima collaborazione alle Forze dell’Ordine. Il sistema di videosorveglianza è efficace e abbiamo assicurato tutti gli strumenti utili alle indagini. Per quanto riguarda l’amministrazione udinese, riteniamo le telecamere che abbiamo recentemente potenziato in diversi quartieri e in particolare in Borgo Stazione, forniscano un aiuto concreto”.