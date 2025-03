Filò, gli anziani delle case di riposo raccontano il ‘900 tra Storia e storie

Il video documentario Filò.

Un affascinante racconto di storia, memoria e riflessioni sulla vecchiaia prende vita nel video-documentario “Filò – chiacchierata sul Novecento con gli anziani del Friuli Venezia Giulia”, un progetto realizzato dall’associazione culturale Madame Rebiné. Disponibile dal 31 marzo su yuotube, il documentario nasce dalla volontà di ricreare l’atmosfera dei tradizionali filò friulani, quegli incontri intimi nelle stalle dove le persone si riunivano per raccontarsi storie, esperienze e tramandare la memoria collettiva.

Il progetto, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolge diverse case di riposo e centri diurni della regione, raccogliendo le testimonianze degli anziani che, attraverso un approccio partecipativo e ludico, danno vita a un racconto corale del Novecento. Le loro parole intrecciano eventi storici, aneddoti personali e riflessioni sul significato della vecchiaia, offrendo uno spunto per un dialogo intergenerazionale sempre più necessario nella società odierna.

Alessio Pollutri, direttore artistico di Madame Rebiné, descrive il progetto come “un’opera molto preziosa, che ha suscitato in noi tante emozioni durante la sua realizzazione. Speriamo che possa stimolare il dialogo tra le generazioni e sensibilizzare sul tema dell’invecchiamento consapevole.” La visione del documentario rappresenta non solo un viaggio nel passato, ma anche un’opportunità per riflettere sul futuro, mentre la società cambia rapidamente.

Dal 24 al 29 marzo, il documentario è stato proiettato nelle strutture che hanno collaborato al progetto. Il 29 marzo, alle ore 15:00, la proiezione finale si terrà al Cinema Manzoni di Maniago, con ingresso gratuito. A partire dal 31 marzo, il video-documentario sarà disponibile in streaming sul canale YouTube di Madame Rebiné.

Questo progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, in partenariato con il Comune di San Quirino, il Comune di Sacile, la Cooperativa Itaca, il Cinema Manzoni di Maniago, Hangar Teatri e Ultimo Punto.