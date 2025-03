Il 20enne stava camminando con degli amici quando è stato accoltellato: l’aggressore è fuggito.

Un pomeriggio come tanti si è trasformato in un incubo per un giovane afghano di 20 anni, vittima di un accoltellamento avvenuto ieri in Borgo Stazione, a Udine. Erano quasi le 18 quando il ragazzo, che stava passeggiando con due amici in via Roma, è stato colpito all’improvviso con un fendente al fianco sinistro. Un attacco fulmineo, che lo ha lasciato a terra sanguinante, mentre l’aggressore si è dileguato nel nulla.

La dinamica dell’aggressione

L’episodio si è consumato in pochi istanti sotto gli occhi increduli di pendolari e passanti. Il giovane, insieme ai suoi due connazionali, aveva appena lasciato via Roma per dirigersi verso il centro città, passando per piazza della Repubblica. Quando i tre si sono trovati nei pressi del civico 4, all’incrocio con via Ciconi, l’aggressione si è materializzata senza preavviso.

Secondo le prime testimonianze, tutto sarebbe successo in pochi istanti e l’assalitore ha colpito il ventenne con un fendente preciso prima di fuggire rapidamente. L’identità dell’aggressore resta al momento sconosciuta.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Immediatamente, le persone presenti hanno allertato i soccorsi. Un’ambulanza della Sogit è giunta sul posto in pochi minuti, stabilizzando il ferito e tamponando l’emorragia prima di trasportarlo d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Le sue condizioni, seppur gravi, non sembrano mettere in pericolo la sua vita.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’aggressione sono accorsi poliziotti, carabinieri e militari, impegnati nelle prime fasi dell’indagine. Gli inquirenti hanno raccolto le testimonianze dei due amici della vittima e di eventuali altri presenti. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso l’aggressore e fornire elementi utili alla sua identificazione.



Ancora ignote le cause che hanno scatenato l’attacco. Gli investigatori stanno vagliando diverse ipotesi, dal gesto isolato a possibili motivazioni personali o legate a dinamiche ancora da chiarire.

Un episodio che scuote la città

L’evento ha gettato scompiglio tra i cittadini di Udine, colpiti dalla violenza dell’episodio avvenuto in pieno giorno e in una zona centrale. Molte persone si sono affacciate alle finestre per capire cosa stesse succedendo, mentre le forze dell’ordine cercavano di ricostruire la dinamica dei fatti.



Da escludere, invece, un collegamento con un altro episodio avvenuto quasi in contemporanea in piazzale Cella, dove un 31enne afghano è stato trovato ferito a terra. In questo caso, le autorità hanno confermato trattarsi di un atto di autolesionismo. Secondo la ricostruzione infatti l’uomo si sarebbe ferito da solo dopo un litigio.