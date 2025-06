Udine, acconto Ilia entro il 16 giugno: cambiano i valori, ecco come calcolare l’imposta

Nuovi valori per l’Ilia a Udine.

Si avvicina la scadenza per il pagamento dell’acconto dell’ILIA, l’Imposta Locale Immobiliare Autonoma; i cittadini del Comune di Udine dovranno versare l’importo dovuto entro lunedì 16 giugno 2025, utilizzando il modello F24 (sezione enti locali). L’imposta, introdotta dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 17/2022, interessa fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, ma non si applica alla prima casa.

L’ILIA rappresenta una delle principali fonti di finanziamento per servizi comunali essenziali, come la manutenzione di strade, illuminazione pubblica e verde urbano. Per garantire una gestione equa e trasparente dell’imposta, il Comune di Udine ha aggiornato i valori delle aree edificabili, validi a partire dall’anno d’imposta 2025.

I nuovi valori venali, definiti con delibera della Giunta comunale, sono espressi in euro al metro quadrato e suddivisi per zone omogenee. Per le aree non tabellate, si applicano criteri comparativi basati su indici urbanistici e destinazioni d’uso. Nel centro storico, dove non esistono aree libere da edificazioni, il valore è invece calcolato in metri cubi, tenendo conto della volumetria potenziale del lotto. I valori consentono di calcolare con facilità la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota ILIA.

“È il risultato di un lavoro durato oltre un anno,” spiega l’assessore ai Tributi Gea Arcella. “Grazie alla collaborazione con gli Ordini professionali e al lavoro della commissione tecnica, oggi i cittadini hanno a disposizione criteri chiari, strumenti equi e un sistema trasparente per il calcolo dell’imposta.”

La commissione era composta da tecnici del Comune (architetto Bertoli, geometri Mattiussi e Disnan) e da due professionisti esterni (geometra Patat e ingegner Brosolo) indicati dagli Ordini dei Geometri e degli Ingegneri. L’attività di revisione ha coinvolto l’analisi di 38.500 particelle catastali e 28.500 edifici, oltre a 600 ispezioni ipotecarie e 180 contratti immobiliari, grazie anche all’utilizzo di strumenti cartografici e tecnologici avanzati. Dopo l’acconto di giugno, il saldo dell’imposta dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2025.