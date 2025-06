Spedizione punitiva con bastoni sotto casa: fallisce il blitz, denunciati in 4

Quattro indiani denunciati a Brugnera.

Una vera e propria spedizione punitiva quella sventata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Sacile, intervenuti lo scorso 7 giugno in serata, intorno alle 23, in via Bassa a San Cassiano di Brugnera, dopo una segnalazione giunta al NUE 112 per una lite tra stranieri.

All’arrivo dei militari, nessuna rissa in corso, ma un gruppo di cittadini di origine indiana in evidente agitazione. Tra loro un 24enne residente a Brugnera, operaio in una ditta locale del mobile, che ha raccontato di essere stato minacciato da alcuni connazionali giunti sotto casa sua armati di bastoni, per poi allontanarsi in auto. L’episodio sarebbe scaturito da una discussione avvenuta sul luogo di lavoro: il giovane era accusato di aver parlato male di uno degli aggressori.

Grazie alle testimonianze raccolte, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto: un tentativo organizzato e mirato, volto a intimidire il 24enne, che è riuscito a rifugiarsi in casa senza che la situazione degenerasse. Pochi minuti dopo, durante la perlustrazione della zona, i militari hanno intercettato una BMW grigia con quattro persone a bordo, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, che stava tornando nei pressi dell’abitazione presa di mira.

Il veicolo è stato fermato. A bordo vi erano quattro uomini di nazionalità indiana, di età compresa tra i 27 e i 32 anni, tre residenti a Brugnera e uno a Ormelle (TV), tutti regolarmente presenti sul territorio nazionale e impiegati nel settore del mobile. Durante il controllo, all’interno dell’auto sono stati trovati cinque bastoni di legno, lunghi oltre un metro, di cui gli occupanti non hanno saputo giustificare il possesso.

Il materiale è stato sequestrato e i quattro uomini sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Pordenone con l’accusa di porto abusivo di oggetti atti ad offendere e minaccia, in concorso.