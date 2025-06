Guardie giurate sui bus a Udine e sul trasporto extraurbano.

Oggi, venerdì 13 giugno prende il via la seconda fase del progetto pilota che prevede l’impiego di guardie giurate per la sicurezza sussidiaria a bordo di bus e mezzi del trasporto pubblico locale nella città di Udine e – novità – su tratte extraurbane con capolinea di origine o destinazione nel capoluogo friulano, consentendo ad esempio di presidiare meglio i collegamenti da e per le località balneari durante il periodo estivo.

Il progetto, realizzato congiuntamente da Prefettura, Comune di Udine e Arriva Udine e finanziato da Regione FVG, nasce in risposta a un senso di insicurezza percepito da utenti e lavoratori del trasporto pubblico, in seguito ad atti di maleducazione, episodi di delinquenza minorile, alcune aggressioni al personale viaggiante, danneggiamenti ai mezzi e comportamenti molesti ai danni dei passeggeri.

Obiettivi e modalità operative

L’obiettivo è garantire una presenza visibile e attiva a bordo dei mezzi e nei luoghi sensibili del trasporto pubblico, in funzione di prevenzione e deterrenza. In caso di eventi critici, gli operatori agiranno per contenere i danni e attivare tempestivamente le Forze dell’Ordine. Il servizio sarà svolto dalla società Vedetta 2 Mondialpol SpA, già attiva in altri contesti nazionali e durante il periodo di sperimentazione dello scorso anno, con personale munito di decreto prefettizio di Guardia Particolare Giurata e abilitazione secondo il DM 154/09.

Organizzazione del servizio

Per i prossimi cinque mesi, squadre composte da due Guardie Giurate effettueranno servizio per almeno 7 ore giornaliere. Le attività copriranno in particolare la fascia pomeridiana (13 – 20, 14 –21, 15 – 22), tutti i giorni per una squadra, e nei fine settimana o su giornate critiche per l’altra.

Il servizio di sicurezza sussidiaria interesserà in modo prioritario le linee urbane 2, 4, 9, 10 e i collegamenti tra la Stazione FS e Città Fiera. Inoltre, l’attenzione si estenderà alle tratte extraurbane di Udine-Lignano, Udine-Grado, Udine-San Daniele e Udine-Tolmezzo.

Coordinamento e monitoraggio

Un Ispettore interno di Arriva Udine SpA coordinerà le squadre sulla base delle segnalazioni del personale, delle forze dell’ordine e delle necessità operative. Le Guardie Giurate saranno costantemente in contatto con la Sala Operativa di Mondialpol, e per ogni intervento sarà redatto un report da inviare ad Arriva Udine e alla Polizia Locale entro 12 ore.

Sarà istituito un Comitato di Coordinamento, con rappresentanti di Arriva Udine, Mondialpol (nella figura del security manager Massimiliano Magon) e della Polizia Locale, per monitorare mensilmente l’andamento del progetto, adattarne l’operatività e redigere un report conclusivo sui risultati ottenuti, anche in termini di miglioramento della percezione della sicurezza tra gli utenti.

“La bontà dell’iniziativa è stata riconosciuta da tutte le parti coinvolte e molto apprezzata dai cittadini”, commenta Rosi Toffano, assessora alla Sicurezza Partecipata del Comune di Udine. “È per questo che abbiamo deciso non solo di riproporla, ma di allargarne i margini d’intervento, includendo le tratte extraurbane più frequentate durante la stagione estiva. La sicurezza partecipata passa anche da progetti concreti come questo, in grado di aumentare il senso di tranquillità e fiducia nei mezzi pubblici.”

“La sperimentazione dell’anno scorso ha portato risultati soddisfacenti”, dichiara l’amministratore delegato di Arriva Udine Diego Regazzo, “soprattutto svolgendo la funzione di deterrente alla delinquenza e al vandalismo, visto che durante la stessa nei servizi interessati non si è verificato alcun episodio anomalo. In questa nuova fase siamo in grado di attivare la sorveglianza anche sulle tratte extraurbane più critiche, per offrire maggiore sicurezza e prevenzione a cittadini e turisti che si spostano verso il mare, offrendo una maggiore possibilità di godere di un viaggio più tranquillo e gradevole”.

“Siamo orgogliosi di essere stati nuovamente scelti da Arriva Udine per garantire un servizio così delicato e strategico per la collettività” spiega Massimiliano Magon di Mondialpol. “Un riconoscimento che vogliamo condividere con i nostri operatori, professionisti seri e preparati, che ogni giorno contribuiscono concretamente alla sicurezza del trasporto pubblico. Le numerose attestazioni di gradimento da parte degli utenti e i risultati ottenuti in termini di prevenzione nel 2024 e in questo avvio di 2025 sono segnali molto incoraggianti”.