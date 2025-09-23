Acconto Tari a Udine, c’è tempo fino al 30 settembre per pagare

Udine, c’è tempo fino al 30 settembre per pagare l’acconto Tari.

Il comune di Udine fa sapere che c’è tempo fino a martedì 30 settembre 2025 per pagare l’acconto Tari. Gli avvisi di pagamento, inviati dal Comune di Udine a partire dal mese di agosto, contengono già il modello PagoPA. Chi preferisce può comunque utilizzare il modello F24. Il pagamento si può fare direttamente online attraverso il Portale del Contribuente (https://udine.comune-online.it/).

I moduli F24 sono reperibili sia sul Portale che agli sportelli Net. Gli sportelli sono aperti senza appuntamento il martedì e il giovedì dalle 9 alle 16; negli altri giorni è necessario prenotare chiamando il numero verde 800 520 406. In alternativa si può usare anche lo sportello online di Net S.p.A. all’indirizzo https://sportellonline.netaziendapulita.it/auth/login/?next=/.

Sempre dal Portale del Contribuente, tramite SPID, CNS/TS-CNS o CIE, è possibile controllare la propria posizione Tari, verificare i pagamenti già effettuati e scaricare la documentazione per l’F24, oppure procedere direttamente al pagamento con PagoPA. Per informazioni o chiarimenti è disponibile il numero verde Tari 800 520 406, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.