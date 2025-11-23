Addio al blogger Leonarduzzi e il significato del suo straordinario XXX Polzive

Il blogger Leonarduzzi si è spento nella notte.
Indipendente. Se c’è un aggettivo troppo spesso abusato nel mondo dell’informazione, è questo. Ma con Gianfranco Leonarduzzi, il noto blogger udinese, venuto a mancare domenica 23 novembre, é uno dei rari casi in cui può essere usato senza essere tacciati di ipocrisia.
Lo aveva scritto in chiaro anche sotto la sua testata, LeoPost: l’informazione indipendente. Che fa rima anche con irriverente, la cifra stilistica con cui da tanti anni raccontava il Friuli e i suoi protagonisti. D’altronde connotava lui stesso la sua creatura editoriale come il “blog dei badilanti”.
E ogni volta che riportava un’indiscrezione, un rumors adombrato di inciucio o una curiosità dal sapore pruriginoso le annunciava con quel straordinario “XXX Polzive”, che altro non era che un’errata trascrizione di “Eccezionale”. L’ultimo post sul suo sito il 28 ottobre. Una randellata contro il sindaco di Udine Felice De Toni. Addio Leo, ci mancherai tanto.