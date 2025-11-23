Addio a Gianfranco Leonarduzzi, irriverente voce del Friuli tra blog e politica

Addio Gianfranco Leonarduzzi.

Udine e il Friuli hanno perso Gianfranco Leonarduzzi, scomparso nella notte a 66 anni per una malattia. Giornalista, blogger, speaker e attivista radicale, Leonarduzzi era conosciuto per la sua attività su blog come Leopost e Radio Badile, e per il suo stile diretto e colorito. Leonarduzzi era un pezzo di Udine e se n’è andato, lasciando dietro di sé uno stile unico, fatto di parole taglienti, coraggio civile e libertà di pensiero.

Il suo impegno è stato trasversale: dallo stadio Friuli, dove per anni ha fatto da voce all’Udinese Calcio, alle radio e televisioni regionali, fino alla politica, con incursioni che spaziano dai radicali a Forza Italia, passando per le elezioni comunali di Udine e le liste civiche di Codroipo. Se c’è una cosa che certo non gli è mancata, è il coraggio di prendere posizione: dai diritti civili all’eutanasia, Leonarduzzi ha affrontato temi “scomodi” senza esitazioni e senza timori.

La sua carriera parte negli anni ’80, con collaborazioni radiofoniche dedicate agli sport motoristici e la fondazione di due emittenti regionali, per poi approdare alla carta stampata con il periodico DOMUSPAZIO, di cui è stato direttore responsabile. Negli anni ’90 la politica lo vede in prima linea: raccolta firme per 18 referendum radicali, candidature per la Lista Pannella-Sgarbi, la Lista Risorgive e poi al Senato con la Lista Bonino. Sempre a suo modo, sempre con quella capacità di mischiare l’impegno civile alla propria verve irriverente.

