Aggressioni sui bus, gli autisti a scuola di sicurezza con la Polizia di Stato

La formazione degli autisti per evitare aggressioni e situazioni di conflitto.

La sicurezza degli autisti del trasporto pubblico locale è diventata una priorità per la Polizia di Stato di Udine e Arriva Udine, che insieme hanno dato vita a un importante progetto di formazione per il personale di guida; l’iniziativa nasce come risposta a episodi di aggressione subiti dagli autisti di Arriva Udine, segnalati durante le riunioni del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, e punta a fornire strumenti concreti per la gestione di situazioni di conflitto a bordo dei mezzi pubblici.

Il progetto si è concretizzato in un percorso innovativo di “conflict management”, integrato all’interno del programma di Salute e Sicurezza aziendale di Arriva Udine e della strategia di Diversity & Inclusion. L’obiettivo principale è quello di rafforzare la preparazione dei conducenti nel riconoscere segnali di potenziale pericolo e affrontare situazioni di aggressività con maggiore consapevolezza e sicurezza.

“Questa iniziativa non solo migliora la sicurezza degli autisti, ma promuove anche una gestione più serena e professionale del servizio”, ha dichiarato Diego Regazzo, Amministratore Delegato di Arriva Udine. Il progetto si inserisce nel contesto di un’attenzione crescente verso il benessere dei lavoratori e la sicurezza dei passeggeri, elementi cruciali per garantire un servizio pubblico di qualità.

La formazione pratica e teorica.

Gli autisti partecipano a sessioni di formazione che si dividono in teoria e pratica. In aula, apprendono le tecniche normative, le strategie di contrasto alla violenza e le modalità di autodifesa, mentre a bordo dei bus partecipano a simulazioni pratiche per apprendere come gestire al meglio i conflitti e l’aggressività.

In particolare, la formazione si concentra su aspetti fondamentali come la sicurezza a bordo, la gestione delle situazioni di conflitto e l’individuazione di comportamenti sospetti che potrebbero sfociare in atti violenti. Inoltre, vengono illustrati i riferimenti normativi e i limiti operativi nel rapporto con l’utenza, assicurando che gli autisti possano tutelarsi senza compromettere la loro incolumità e quella dei passeggeri.

La partecipazione a queste sessioni sta suscitando grande interesse tra il personale. Il programma, che coinvolge gruppi ristretti di circa venti partecipanti per garantire un apprendimento efficace, ha già dimostrato di essere una risorsa fondamentale per i conducenti di Arriva Udine.

Il futuro del progetto.

L’iniziativa è destinata a proseguire con nuovi sviluppi, e la risposta positiva da parte degli autisti suggerisce che la sicurezza sul lavoro è un tema di crescente importanza. Grazie alla collaborazione tra la Polizia di Stato di Udine e Arriva Udine, si prevede che il progetto venga esteso e affinato nel tempo, diventando un modello per altre realtà del trasporto pubblico locale.