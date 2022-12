Al Terminal Nord l’albero di Natale si illumina pedalando

Le luci dell’albero di Natale saranno collegate a due biciclette.

L’albero di Natale si illumina pedalando. E’ una delle tante iniziative che il Parco commerciale Stop Shop Terminal Nord ha pensato per vivere le feste, con i suoi visitatori, all’insegna della sostenibilità. A partire da giovedì 8 dicembre la magia del Natale entrerà nel Parco con un’iniziativa decisamente innovativa e attenta al consumo energetico.

Il sistema di luci dell’albero posizionato in galleria, infatti, sarà collegato a due biciclette attraverso le quali i visitatori, pedalando, potranno permettere l’accensione dell’abete. Più si pedalerà, più l’albero s’illuminerà. “Attraverso la tradizione dell’albero di Natale – spiega il direttore del Parco, Giampiero Gramegna – vogliamo lanciare il messaggio della preziosità dell’energia, specialmente in questo momento e, più in generale, del rispetto verso le risorse che il nostro pianeta ci fornisce. Quest’iniziativa conferma lo spirito green e sostenibile che vuole perseguire Stop Shop Terminal Nord”.

Sempre all’insegna del rispetto per l’ambiente, per i più piccoli verrà realizzato un Villaggio Elfosostenibile, al cui centro verrà posizionata la casa degli elfi. Saranno proprio queste fantastiche creature a coinvolgere i bimbi in attività ludiche e laboratori.

Inoltre, nelle due domeniche che precederanno il Natale, l’11 e il 18 dicembre, dalle ore 15 e 30 alle 19 e 30, arriverà il personaggio più atteso dai bambini, Babbo Natale, mentre sabato 17 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18, ci sarà la Parata degli Elfi, pronta a catturare l’attenzione dei più piccoli con un trampoliere, un giocoliere, un animatore in monociclo, un modellatore di palloncini e la renna mascotte.