Alex Zaghis primo laureato in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee dell’Università di Udine.

Primo laureato per il corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Udine. È Alex Zaghis, di Udine, che ha discusso una tesi sul modello di partnership strategica tra l’Unione europea e la Corea del sud, relatrice Elisabetta Bergamini, che è stata valutata con il 110 e la lode. Zaghis è al suo terzo titolo all’Ateneo friulano. In precedenza, infatti, aveva conseguito, al Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, la laurea triennale in Economia aziendale e quella magistrale in Banca e finanza.

Il lavoro di tesi di Zaghis è intitolato “The legal framework of the EU-South Korea strategic partnership: a model for global relations”. La Commissione di laurea, presieduta da Valeria Filì, era composta da Elisabetta Bergamini, Raffaella Pasquili, Anna Zilli , e Gianfranco Postal.

Il corso di laurea magistrale, di durata biennale, coordinato da Gabriele De Anna, è partito nell’anno accademico 2023 – 2024. La formazione multidisciplinare e bilingue in italiano e in inglese prevede lo studio delle discipline giuridiche, economiche, politico-sociali, storiche e linguistiche. Prepara a operare nel settore pubblico e in quello privato, a tutti i livelli (locale, nazionale, europeo). Forma professionisti caratterizzati dall’attitudine a relazionarsi con una dimensione inter e sovra nazionale.

“Siamo tutti molto felici che il corso di laurea magistrale di più recente attivazione del Dipartimento di Scienze giuridiche – afferma la direttrice Silvia Bolognini – stia iniziando a dare i suoi frutti. Crediamo molto nel corso di laurea in “Cittadinanza istituzioni e politiche europee” perché prepara ad affrontare la complessità delle relazioni sovranazionali, consentendo di acquisire competenze di respiro internazionale di carattere non solo giuridico, ma anche politico-sociale. Confidiamo tutti nel fatto che in futuro il corso ci darà altre soddisfazioni come questa” ha concluso la direttrice.

“È stato un piacere seguire il percorso del dottor Zaghis – sottolinea la relatrice Elisabetta Bergamini – che ha saputo cogliere le opportunità di apertura verso l’internazionalizzazione offerte dalla laurea magistrale trascorrendo anche un periodo di studio in Corea del Sud cogliendo così l’occasione per fare ricerche utili all’approfondimento del tema della sua tesi e mantenendo i contatti con un docente dell’Ateneo ospitante che lo ha supportato negli approfondimenti necessari ad affrontare il tema della tesi sotto tutti i profili”.

Per il coordinatore del corso, Gabriele De Anna, “il percorso di Alex Zaghis rappresenta perfettamente lo spirito multidisciplinare e internazionale della laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee. Entrato nel corso di studi con un retroterra nelle scienze economiche e trascorso un semestre di studi in Corea del Sud, il dottor Zaghis si laurea brillantemente in Diritto dell’Unione europea, mettendo a tema i rapporti tra l’Unione europea e la Corea del Sud. Questo risultato testimonia sia le qualità personali del dottor Zaghis sia l’efficacia del percorso formativo e delle opportunità di esperienze che esso offre”.