Scatta allarme bomba al Giacomo Ceconi di Udine.

Un allarme bomba è scattato nella mattinata di oggi, lunedì 7 ottobre, all’Istituto professionale Giacomo Ceconi di Udine, in via Manzoni. A lanciare l’allarme sarebbe stata una telefonata anonima. Sul posto sono accorsi gli artificieri della polizia per verificare la situazione. Studenti e personale scolastico sono stati fatti evacuare in via precauzionale.

(notizia in aggiornamento)