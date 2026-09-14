Tornare ad allenarsi a settembre: i consigli di The Peach Maker

Molte persone prendono l’arrivo di settembre come un nuovo inizio, un momento ideale per focalizzarsi sui buoni propositi e The Peach Maker, realtà per l’allenamento e il benessere femminile situata in via Mentana 5 a Udine, lavora affinché il rientro dalle ferie e l’inizio dell’allenamento funzionino nel modo più efficace e sostenibile nel tempo.

“In molti fanno l’errore di volersi buttare a capofitto nello sport, allenandosi 4 o 5 volte a settimana dopo mesi o addirittura anni di stop dall’attività fisica. Volersi ritagliare del tempo per se stessi è fondamentale, ma c’è il rischio che, così facendo, non si attuino meccanismi sostenibili nel lungo periodo”, spiega la titolare Nadine. “Un allenamento di due o tre volte a settimana è sufficiente per rendere l’attività sostenibile, ascoltare il proprio corpo e riuscire a incastrare i vari impegni della giornata per creare una routine duratura”.

“Un’altra cosa fondamentale – prosegue – è avere un obiettivo specifico sul percorso da seguire per riuscire a essere costanti anche quando la motivazione, in modo del tutto normale, cala. Le persone iniziano ad allenarsi e mollano poco dopo perché non hanno un chiaro obiettivo in testa e questo rende la motivazione iniziale l’unico motore dell’allenamento. Quando questa viene a mancare, è fondamentale avere al proprio fianco una guida che aiuti a mantenere il focus”.

“Le nostre allieve iniziano il percorso con noi perché non riescono a essere costanti. Il personal training porta alla costanza perché ci sono appuntamenti da seguire e, nonostante in alcune giornate possa essere più difficile iniziare, quando si esce si è di nuovo ricaricati mentalmente. Saltare un allenamento non comporta la perdita di risultati, ma non deve essere un’abitudine farlo. Con un allenatore si crea un rapporto, una relazione. Da noi, stabilire il punto di partenza e i vari obiettivi da raggiungere è fondamentale e le nostre consulenze sono studiate singolarmente per ogni donna, che ha esigenze e obiettivi differenti di cui è necessario tener conto”.

“Anche l’aspetto psicologico è fondamentale, perché il benessere durante l’allenamento, l’essere a proprio agio, ha la priorità e capire come il corpo si adatta e reagisce all’attività sportiva porta a risultati e percorsi davvero efficaci. Spesso muoversi in autonomia non è la soluzione giusta perché si sbagliano i carichi, ci si demotiva non vedendo risultati immediati e ci si percepisce insoddisfatte del proprio percorso”, conclude Nadine.

Per ulteriori informazioni e per accedere alla promozione di settembre visita il sito https://thepeachmaker.com/