Prendono a sprangate il distributore di sigarette: due arresti a Pordenone

Hanno colpito ripetutamente con un grosso tubo di ferro il distributore automatico di una tabaccheria, fino a infrangerne il vetro. È successo intorno alle 3.30 della notte di domenica in largo San Giovanni, a Pordenone. I rumori hanno svegliato i residenti, che hanno dato l’allarme al 112. Poco dopo la Polizia di Stato ha individuato i due giovani e li ha arrestati in flagranza.

La segnalazione è arrivata alla Sala operativa del 112 NUE, che ha inviato sul posto una pattuglia della Squadra Volante. Nel frattempo, le due persone si erano allontanate dalla zona del distributore, ma gli agenti le hanno rintracciate in via Cavalleria.

Nello zaino la refurtiva

Durante il controllo, all’interno dello zaino di uno dei due sono stati trovati diversi articoli di tabaccheria, successivamente sottoposti a sequestro penale. Gli accertamenti eseguiti nei pressi del distributore hanno inoltre permesso di recuperare quello che, per caratteristiche e collocazione, è stato ritenuto lo strumento utilizzato per danneggiarlo: un grosso tubo di ferro bianco lungo circa 125 centimetri.

Il rinvenimento della refurtiva e del tubo ha consentito agli agenti di ricostruire nell’immediatezza quanto accaduto. La dinamica è stata poi confermata dalle immagini del sistema di videosorveglianza. Sono così stati arrestati in flagranza un 25enne cittadino ghanese e un 20enne cittadino burkinabé, ritenuti responsabili del danneggiamento e del furto ai danni del distributore.

Gli accertamenti successivi hanno inoltre evidenziato, a loro carico, precedenti e pregresse vicende di polizia. I due sono stati accompagnati negli uffici della Polizia di Stato per gli adempimenti di rito e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.