Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 15 settembre

Il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà stabile nella giornata di martedì 14 settembre, grazie all’influenza dell’anticiclone delle Azzorre, prima dell’arrivo di due fronti provenienti dal Nord Atlantico che interesseranno la regione giovedì e venerdì.

Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Borino al mattino, mentre nel corso della giornata i venti saranno a regime di brezza. Le temperature minime saranno comprese tra 13 e 16 gradi in pianura e tra 17 e 20 gradi sulla costa. Le massime raggiungeranno 26-28 gradi in pianura e 25-27 gradi sulla costa. A 2.000 metri la temperatura media sarà di 11 gradi, mentre a 1.000 metri sarà di 16 gradi.