Alla scoperta della Trattoria Ai Frati di Udine.

Nel cuore del centro storico di Udine, la Trattoria Ai Frati è un viaggio attraverso sapori, storia e accoglienza. Situata in piazzetta Antonini 5, nell’antico borgo Gemona, all’interno di un edificio le cui origini risalgono al 1250, è tra i più antichi luoghi di ristorazione della città.



Oggi, quell’eredità si fonde con una visione contemporanea dell’ospitalità, grazie alla passione e all’impegno dello chef executive e socio fondatore Giuseppe Beccarello, insieme al suo staff.



“La rivisitazione del locale è stata curata con estrema attenzione, frutto di un vero e proprio studio sulla storia del luogo”, spiega Beccarello. “L’obiettivo era mantenere viva la memoria storica, rispettando l’identità architettonica originaria e valorizzandola attraverso un’estetica minimale, capace di esaltarne l’eleganza e creare un’atmosfera sospesa nel tempo. Ogni dettaglio racconta un frammento del passato, incorniciato da scorci suggestivi sulla città”.



Ma ciò che davvero distingue Ai Frati è la sua filosofia di accoglienza: la trattoria è aperta con orario continuato dalle 12 alle 24, sette giorni su sette. Una scelta che nasce dalla volontà di abbracciare abitudini e orari di una clientela internazionale. “Abbiamo deciso di offrire un servizio pensato per tutti: australiani, argentini, tedeschi, italiani… ognuno può cenare o pranzare quando preferisce, nel rispetto delle proprie abitudini”, continua lo chef.



Un servizio d’eccellenza che si riflette anche nell’offerta: dalla carta dei vini, alla cucina, che propone una gamma amplissima di piatti, pensati per soddisfare ogni palato. “Accoglienza è la nostra parola d’ordine. Vogliamo che ogni ospite si senta accolto con premura, grazie a un servizio attento, curato e alla portata di tutti”.



L’ Antica Trattoria Ai Frati si distingue è un esempio di ospitalità autentica, dove il tempo sembra rallentare per lasciare spazio al gusto, alla bellezza e alla memoria storica.