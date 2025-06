La selezione regionale di Miss Universe Italia.



La 54° edizione della prestigiosa Fiera dei Vini di Corno di Rosazzo ha concluso in bellezza con la selezione regionale di Miss Universe Italia, organizzata dall’Agenzia Mecforyou. Un numeroso pubblico ha assistito all’emozionante sfilata delle aspiranti Miss, che hanno incantato la giuria e gli spettatori con la loro eleganza in abito da sera e la loro bellezza in costume da bagno.



Le concorrenti hanno anche avuto l’opportunità di sfoggiare le t-shirt e i gioielli di Alove.

Al termine della selezione, quattro talentuose giovani ragazze si sono qualificate per la finale regionale: Francesca di Udine, Ilenia di Moimacco, Giulia di Lignano Sabbiadoro e Francesca di Cervignano del Friuli che ha conquistato il titolo di “Miss Blanc di Cuar”.



Miss Universe, nato in California nel 1952, è uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi e inclusivi al mondo, giunto alla sua 43esima edizione. Aperto a donne sposate, con figli, in gravidanza e senza limiti di età. Unici requisiti la cittadinanza italiana e aver compiuto 18 anni.