Stefano Modestini è stato trovato morto nella sua casa di via Urli: il decesso risalirebbe a circa 3 mesi fa.

Si chiamava Stefano Modestini il 70enne, trovato senza vita nella sua abitazione di via Urli a Udine. Il suo corpo, ormai in stato di mummificazione, era adagiato su una poltrona davanti al televisore ancora acceso. Secondo le prime analisi, il decesso risalirebbe ad almeno tre mesi fa. Nessuno si era accorto della sua scomparsa fino a quando due vicini, preoccupati dalla sua prolungata assenza, hanno deciso di dare l’allarme.

Il ritrovamento

La macabra scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di sabato 22 marzo, quando i vicini di casa, insospettiti dall’assenza dell’uomo e dalla sua cassetta della posta piena di lettere non ritirate, hanno contattato il Numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso per entrare nell’appartamento. Una volta dentro, hanno trovato il corpo senza vita di Modestini, ancora seduto sulla poltrona con una coperta sulle gambe.



Gli agenti della Polizia di Stato hanno avviato le verifiche del caso, confermando che il decesso è avvenuto per cause naturali.