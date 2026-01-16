Apre a Udine la nuova sede di Scuola di Robotica: un riferimento per le nuove tecnologie

Un nuovo polo di riferimento per la formazione tecnico-scientifica in Friuli Venezia Giulia: a Udine, in via Roma 60/2 ha aperto ufficialmente la nuova sede di Scuola di Robotica, con l’obiettivo di offrire percorsi formativi innovativi dedicati a bambini, ragazzi, docenti e aziende, promuovendo una cultura tecnologica consapevole e orientata al futuro.

Presentata in conferenza stampa alla presenza del presidente di Scuola di Robotica Emanuele Micheli e del vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, la sede friulana rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio regionale grazie all’attivazione di spazi dedicati alla formazione in intelligenza artificiale, robotica e nuove tecnologie, con un’offerta che integra educazione, sperimentazione e competenze richieste dal mondo del lavoro. I percorsi sono pensati per stimolare l’interesse dei più giovani verso le discipline STEAM (scienze, tecnologia, ingegneria, arte e matematica), attraverso un approccio pratico e coinvolgente, capace di trasformare la curiosità in competenze concrete.

Quella di Udine è la terza sede a livello nazionale, dopo quella storica di Genova, presente dal 1999, e la recente inaugurazione di Milano, avvenuta pochi mesi fa. Scuola di Robotica è presente, inoltre, su tutto il territorio nazionale grazie a una rete di formatori attivi in tutta Italia e, da due anni, è organizzatore nazionale della FIRST® LEGO® League, una delle più importanti competizioni educative internazionali, utilizzando i kit LEGO® come strumento didattico per l’educazione STEAM.

“L’apertura di Scuola di Robotica a Udine rappresenta un passo importante: è il risultato di una collaborazione consolidata con questa città e con diversi enti e realtà locali, come l’Istituto Tecnico Informatico e Meccatronico ‘G. Bearzi’, con cui lavoriamo da quasi 15 anni”, ha dichiarato il presidente Micheli. “Da oggi possiamo contare anche su uno spazio nostro, dedicato alla formazione delle generazioni del futuro, e non solo, sulle tecnologie emergenti. All’interno dei nuovi uffici e delle aule formative saranno presenti anche ragazze e ragazzi che abbiamo accompagnato e cresciuto in questi anni: un segnale concreto di come dalla collaborazione con la scuola possano nascere orientamento e risultati tangibili”.

“Questa nuova realtà ci aiuta a raccontare un quartiere di Udine che sta cambiando volto e noi, come amministrazione comunale, assieme alla Regione, investiamo per restituire a questa fetta di città un approccio diverso”, ha spiegato il vicesindaco Venanzi. “Questo spazio è una fotografia del presente e racconta la necessità di formare persone sulla tecnologia a 360°, con approcci innovativi perfetti per bambini e ragazzi. È davvero bello vedere questa squadra di giovani professionisti: dare valore alle nuove generazioni è un traguardo molto importante”.

L’obiettivo di Scuola di Robotica si fonda sulla convinzione che la robotica sarà uno degli strumenti chiave per affrontare alcune delle principali sfide dell’umanità, a partire dalla salute e dal benessere delle persone. Le tecnologie robotiche permetteranno infatti lo sviluppo di protesi intelligenti, nuovi strumenti di diagnosi, chirurgia e terapia, contribuendo in modo sempre più rilevante all’innovazione in ambito medico e scientifico. Parallelamente, la robotica rappresenta uno dei principali settori economici del futuro.

Con l’apertura della nuova sede di Udine, Scuola di Robotica rafforza il proprio impegno nel formare le nuove generazioni alle tecnologie emergenti, preparando bambini e ragazzi, oltre che docenti, imprese e aziende a comprendere e guidare l’innovazione, con una visione che unisce crescita educativa, sviluppo economico e impatto positivo sulla società.