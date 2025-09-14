Armonie in città, all’Auditorium di Paderno il concerto del Duo Laroi

Proseguono gli appuntamenti musicali della rassegna estiva “Armonie in città”, a cura della Fondazione Luigi Bon, che porta la musica nei luoghi simbolo di Udine, dando risalto sia ad artisti già affermati sia a musicisti emergenti.

Il prossimo evento in programma è martedì 16 settembre 2025, alle 20:30, all’Auditorium di Paderno, con il concerto del giovane ma talentuoso Duo Laroi, formato dai timbri armoniosi del pianoforte di Arianna Foltran e del saxofono di Andrea Biasotto. Di recente formazione ma con già all’attivo diversi premi a concorsi internazionali, il Duo è nato dall’esigenza di valorizzare i colori dei due strumenti, per dare vita a un progetto fresco, innovativo e versatile. Foltran e Biasotto hanno partecipato a numerose masterclass, dedicate a strumenti solisti e di musica da camera, affinando la propria formazione come musiciste e cameriste.

Il Duo proporrà un interessante programma di cinque autori, con cinque visioni musicali che si incontrano tra suggestione narrativa, pulsazione ritmica e delicate atmosfere impressionistiche. Milhaud apre con i colori vivaci e danzanti del Sudamerica, seguito dalla sensualità rarefatta di Debussy, che ci trasporta in un sogno sospeso. Rizzo ci conduce in un paesaggio sonoro intimo, ispirato a una leggenda giapponese, mentre Say incalza con una scrittura teatrale e percussiva. Yoshimatsu, infine, conclude con un brano travolgente che fonde jazz, minimalismo e libertà espressiva.

Il Duo Laroi frequenta il Corso di Alto Perfezionamento di Musica da Camera della Fondazione Luigi Bon, tenuto dalla professoressa Federica Repini e sostenuto dalla Borsa di Studio Munari-Volpini. L’evento è a ingresso libero, per maggiori informazioni si può chiamare lo 0432 543049 o scrivere a biglietteria@fondazionebon.com